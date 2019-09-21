白宮加碼對伊朗經濟制裁 伊朗回應：表明了美國的絕望

沙特石油設施遭遇襲擊後，美國將矛頭直指伊朗。美國於9月20日宣布對伊朗實施新一輪經濟制裁。伊朗方面對此做出回應。

沙特石油設施遭攻擊美國指責伊朗，美伊關係緊張升級。（Reuters）

據英國路透社消息稱，美國政府20日下令對伊朗實施新的經濟制裁，目標是伊朗中央銀行、伊朗主權財富基金、伊朗公司Etemad Tejarate Pars Co，聲稱這三大機構是「伊朗政府支持恐怖活動的主要融資機制」。

美國總統特朗普在（Donald Trump）20日的記者會上說：「這是有史以來對一個國家實施的最高制裁。伊朗經濟將下地獄，他們會破產的。伊朗所要做的就是停止恐怖行動。」

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）表示，華盛頓現在切斷了「伊朗的所有資金來源」，這次制裁「將會很大」。

俄羅斯衛星通訊社21日稱，伊朗外交部對此做出回應，華盛頓的制裁政策已經失敗，美國人應該認識到這一點。這是對伊朗對美國實施最新制裁措施的回應。

伊朗外交部長扎裏夫（Mohammad Javad Zarif）表示，美國不能一邊進行「經濟恐怖主義」，一邊又要求坐在談判桌前。

針對美國對伊朗實施的最新經濟制裁，扎裏夫表示，這表明美國的絕望。「美國旨在阻止伊朗的國際貿易，並限制我們獲得食品和藥品。這一步驟是不可接受的，也是危險的。」

伊朗外交部發言人（Abbas Mousavi）也稱：「美國應該承認其制裁政策失敗。這些制裁沒有什麼新內容，因為「這些都是新形式的舊制裁」。

美國2018年5退出伊朗核問題全面協議，恢復並追加對伊制裁，加強海灣軍事部署。之後，伊朗逐步放棄執行協議部分條款，兩國關係的持續緊張也一直令地區局勢處於動盪之中。