談判破裂下中美仍強調富有成效　或商議首腦會談舉行日期

中美副部級實務協商於9月19日至20日召開，協商結束後，中方宣布取消代表團訪問美國農業地區，令外界對雙方達成協議的期待再一次降低。但雙方在協商後發佈的聲明仍強調具有建設性，或同商定兩國首腦會晤日期有關。

中美兩國高級別貿易談判能否於10月如期舉行，引人關注。（Reuters）

綜合媒體9月20日報道，中美副部級官員於9月19日至20日在美國華盛頓會晤，進行實務協商。雙方就農業問題、中國加強知識產權保護、禁止強制企業轉移技術等問題再一次進行磋商。

在實務協商結束後，原定於下週訪問美國蒙大拿州農業地區的中國代表團宣布提早返回中國，取消了該訪問行程。

新加坡《聯合早報》對此評論稱，中方取消對美農業區的訪問標誌着市場又一次因為兩國衝突陷入拉鋸狀態。不少媒體紛紛評價稱雙方貿易談判再次破裂。

值得注意的是，在中美實務協商再次遭遇危機的情況下，雙發隨後發表的聲明依舊強調會談具有建設性。中國官媒新華社9月20日報道，雙方同意繼續就有關問題進行溝通,並就10月下一輪貿易會談的細節達成一致。美方在聲明中表示，美國期待着歡迎中國代表團參加10月的高級別會談。

韓國news1網站9月21日報道認為，可以看出，即便雙方的協商過程十分困難，但雙方並未取消10月舉行高級別經貿磋商的計劃，仍是一個好消息。

此外，彭博社於9月20日報道，中美在短期內雖然無法達成全面協議，但11月兩國有可能舉行首腦會談，再次宣布貿易戰停戰。

報道稱，美國總統特朗普（Donald Trump）及中國國家主席習近平有望在11月於智利舉行的亞太經濟合作組織首腦論壇（APEC）期間再次舉行首腦會談，宣布貿易戰「休戰」。

可以看到，中美經濟因貿易戰長期化受到相當大的衝擊。中國8月工業生產率增長僅為4.4%，創2002年以來新低。美國第二季度企業商品交易價格指數（CGPI）也創下3年來新低。

news1網站指出，或許這同特朗普的發言有一定聯繫。特朗普9月20日在與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）舉行的聯合新聞發佈會上表示，他不願意和北京簽一份不完全的協議，「我們尋求達成一個全面協議」。對於特朗普來說，全面協議有助於他拿到更多地區的選票從而連任總統，但對美國人來說，他們需要的是儘快停戰，防止經濟進一步惡化。