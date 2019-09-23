以色列阿拉伯政黨擬「造王」　結束內塔尼亞胡長期執政

以色列大選結束，利庫德集團（Likud）與藍白黨（Blue and White）得票均未過半數，需合組聯合政府。國會第三大黨的阿拉伯政黨聯盟「聯合名單」（Joint List）9月22日宣布支持藍白黨，令總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）連任之路難上加難。

以色列總統裏夫林（Reuven Rivlin）22日與各政黨開會，並按政黨得票多少安排會面次序。由前軍官甘茨（Benny Gantz）領導、取得33票的藍白黨將獲優先會面。至於分別取得13票和8票的「聯合名單」和右翼政黨「以色列是我們的家園」黨（Yisrael Beitenu）將成為關鍵政黨。

「聯合名單」領袖奧達（Ayman Odeh）表明，推薦甘茨並非因為支持其政綱，而是為了讓以色列史上在位最長的總理內塔尼亞胡下台。後者領導的右翼政黨被有打壓國內阿拉伯族群的嫌疑，令他們的政黨備受歧視。

另一「造王者」、家園黨領袖利伯曼（Avigdor Lieberman）則表示，自己既不支持內塔尼亞胡，也不支持甘茨。他批評前者有意與極端正統猶太政黨合組聯合政府，又指甘茨可能與他們達成協議。利伯曼認為這些猶太政黨與其世俗化政綱不合。

裏夫林表示，穩定的政府應包含利庫德集團和藍與白聯盟。分析認為，他或分別與內塔尼亞胡和甘茨會面，尋求兩人合組政府的可能。總統辦公室重申，裏夫林會盡所有可能避免舉行第三次大選。