伊朗外長否認英法德指控　批評三國未有履行核協議責任

英國、德國和法國9月23日發表聯合聲明，指伊朗需要為沙特阿拉伯石油設施遇襲負上責任，並促請德黑蘭同意展開談判。伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）回應拒絕有關提議。

扎里夫批評，自美國退出核協議後，歐洲三國未能完全履行核協議的責任。他認為，解決方法在於開闢一條獨立的道路，不再機械式複述美國荒謬而且與協議不相符的主張和要求，強調各國未遵守現有協議前不會有新的協議。

E3's paralysis in fulfilling their obligations w/o US permission has been clear since May 2018.



Solution to this deficiency: mustering will to forge independent path—not parroting absurd US claims & requests INCONSISTENT with JCPOA.



No new deal before compliance w/ current one. — Javad Zarif (@JZarif) September 23, 2019

對於伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）向美國總統特朗普會否於聯合國大會期間會面，扎里夫23日早前向記者表示，暫時未收到有關要求，而談判亦不是單純為了握手，而是為了特定原因和效果。他亦指，會面設有條件，伊朗要求美國撤銷所有制裁，之後便能夠與六方會談成員舉行會議，但不會有雙邊會談。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和德國總理默克爾（Angela Merkel），在聯合國大會期間舉行會談。三人在會後發表聲明，指出伊朗應對襲擊沙特石油設施負責，因沒有其他合理解釋選擇。

聲明中表示英德法會致力繼續以外交方式，創造條件解決中東緊張局勢，同時呼籲伊朗面對現實，重返核協議。