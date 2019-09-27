告密者信件公開　批特朗普濫權　白宮試圖封鎖通話細節

美國總統特朗普（Donald Trump）被指向烏克蘭施壓調查政敵，遭民主黨啟動彈劾調查。眾議院情報委員會9月26日公開告密者投訴信內容，指控特朗普濫權，以徵求外國政府幹預2020年的大選，又稱白宮多名官員一度嘗試介入，阻止通話內容公布。

委員會公布經刪改的匿名投訴信，告密的情報官員指「緊急關注」特朗普與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在7月25日通話的內容，稱多名華府官員得知特朗普利用總統權力，徵求外國干預2020年美國大選，並透露有白宮官員稱「很有可能目擊總統為個人收益而濫權」。

告密者在信中稱，通話後有多名白宮官員介入事件，下令封鎖所有該通話的紀錄；另有白宮律師「指示」，不讓通話紀錄電子抄本上載到可以分發給內閣級官員的電腦系統，而是轉到機密文件系統。信中引述白宮官員批評，此舉是濫用機密文件系統，告密者亦提到多名白宮官員對通話內容「深感不安」。

告密者亦提到，特朗普私人律師朱利亞尼（Rudolph Giuliani）被指與烏克蘭官員接觸，有華府官員擔憂這是特朗普與烏克蘭政府傳遞信息的渠道。

白宮9月25日公開美國與烏克蘭兩國總統的部分通話內容，證實特朗普曾向澤連斯基提出要求，協助調查前副總統拜登（Joe Biden）有否阻止烏克蘭檢察方面調查其兒子亨特（Hunter Biden）。該信件亦提到特朗普提出烏克蘭可與朱利亞尼及美國司法部長巴爾（William Barr）聯手合作。