俄羅斯禁藥風波未息　數據疑遭刪改　或影響東京奧運參賽資格

俄羅斯禁藥風波仍未平息。世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency）9月23日指出，俄羅斯反禁藥組織（Russian Anti-Doping Agency）過去提交的數據有不一致的情況。俄羅斯有機會被禁止參加2020年東京奧運。

2018年平昌冬奧，俄羅斯運動員要以中立身份出戰，頒獎台上亦未能排上俄羅斯國旗，只能用奧運旗代替。（路透社）

俄羅斯1月提交莫斯科實驗室的運動員藥檢報告。世界反禁藥組織合規審查委員會檢視後，懷疑數據曾經被刪改，並於23日向執行委員會提交報告。組織已對俄羅斯反禁藥組織正式展開紀律程序，要求俄羅斯於三週內解釋。

有關數據或影響到多個體育總會對俄羅斯運動員的調查。國際舉重總會（International Weightlifting Federation）已經因應數據下令12名俄羅斯運動員禁賽。

俄羅斯奧運委員會會長波茲尼亞科夫（Stanislav Pozdnyakov）形容情況嚴重。他指，如果俄羅斯未能推翻指控，或未有指出刪改數據的疑犯，俄羅斯有機會無法出戰東京奧運。

國際田徑總會（IAAF）聽取總會的工作小組報告後，決定延長對俄羅斯田徑總會（RUSAF）的禁賽令，意味俄羅斯將無法出戰27日在卡塔爾舉行的世界田徑錦標賽。

俄羅斯自2015年起遭到國際田徑總會禁賽，連續兩屆缺席世界田徑錦標賽。運動員仍然可以參賽，但不能穿着俄羅斯制服。俄羅斯奧委會於2018年亦遭禁賽，運動員不能以俄羅斯的名義參加平昌冬奧。