隔空交鋒：特朗普稱不要糟糕協議　王毅批美開錯藥方

聯合國大會正在美國紐約舉行，中國外長王毅在出席大會期間，談到了中美貿易戰，美國總統特朗普也有所表態，雙方隔空交鋒。

中國外長王毅9月24日在紐約出席了美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會、美國全國商會和美國對外關係委員會聯合舉辦的晚餐會並發表主旨演講。

王毅表示，中美已經互相成為最重要的貿易伙伴和投資對象國，產業鏈、供應鏈和價值鏈深度聯接，堪稱利益共同體。對於兩個經濟規模如此龐大、相互依存如此深厚的國家，要彼此「脱鈎」和「關門」，簡直就是天方夜譚，既不理智，也不現實。如果與中國「脱鈎」，那就意味着與機遇脱鈎，與未來脱鈎。

王毅還表示，經濟全球化是歷史潮流，我們不應阻擋，也無法阻擋。全球化形成的資源自由流動，在給我們創造巨大財富的同時，也會帶來各自國內發展的不均衡和各國之間貿易的不平衡。正確的態度是，國內問題要通過深化改革、調整分配機制加以緩解；國與國之間的問題應通過加強全球治理和平等對話協商予以解決。如果一味把責任歸咎於別人，那就是找錯了對象；單方面發動「貿易戰」，則更是開錯了藥方。

王毅表示，建交40年來，中美兩國從彼此合作中都獲得了巨大收益。美國經濟實現了快速增長，美國家庭大幅降低了生活成本，美國企業更賺取了豐厚利潤。

王毅強調，中美貿易摩擦一年多來，雙方都遭受了不應有的損失。加徵關税提高了美國企業生產成本、抬升了美國國內物價、消耗了美國經濟的增長潛力，美國企業、農民、消費者都已切身感受到越來越明顯的壓力。比如紐約聯邦儲備銀行測算，2018年美國對華2,500億商品加徵關税使美國消費者每年多支付528億美元，平均每個美國家庭每年多支出414美元。根據美國諮詢機構「貿易伙伴關係」的預測，如果再對3,000億美元中國進口產品加徵25%關税，將導致美國失去200多萬個就業崗位，美國家庭平均成本增加2,000多美元，美國國內生產總值減少1%。

與此同時，美國總統特朗普（Donald Trump）當天在聯合國發表演講時也談到了中美貿易戰，並且表態強硬。特朗普說，北京沒有遵守2001年中國加入世界貿易組織時所做出的承諾，並從事「掠奪性的」活動，使美國和其他國家喪失了數百萬的就業機會。

特朗普說：「中國不僅拒絕實施承諾的改革，還採取了一種依賴大規模市場壁壘、鉅額國家補貼、匯率操縱、產品傾銷、強制技術轉讓、竊取知識產權和大規模商業秘密的經濟模式。」

特朗普說：「就美國而言，那些日子已經過去了。」特朗普說：「美國人民絕對致力於恢復美中關係的平衡。希望我們能達成一項對兩國都有利的協議」，「我已經非常明確地表示，我不會接受一份糟糕的協議。」

據悉，特朗普以中美貿易失衡，兩國存在巨大貿易逆差為由，對中國發起了貿易戰，對中國商品加徵了關税。貿易戰已經持續了一年多，在貿易戰的過程中，美國政府一再威脅與中國經濟「脱鈎」，讓美企離開中國，以迫使中國滿足美方提出的要求，簽署一份美國認為好的協議。

雖然兩國將於10月份在華盛頓舉行第13輪貿易談判，但是特朗普拒絕達成部分協議，而是要一份全面協議，這令兩國談判的前景蒙上陰影，貿易戰可能會繼續下去。