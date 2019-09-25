馬來西亞10月全國宣講5G　馬哈蒂爾：我們對華為是敞開的

馬來西亞9月24日宣布10月將啟動全國範圍的5G宣傳、推廣活動，力爭5G部署領先亞洲乃至全球，在馬來西亞搶灘5G的雄心壯志裏，華為是關鍵合作者。

英國路透社9月24日發表題為《馬來西亞擬10月在全國演示5G，華為或受益》的文章報道稱，馬來西亞通信與多媒體部長哥賓星（Gobind Singh Deo）當地時間9月24日在工業活動上宣布，10月將啟動全國範圍的第五代移動網絡（5G）演示活動，此外，馬來西亞計劃最早在2020年開始使用5G移動網絡，擬將成為亞洲首批登陸5G的國家。

哥賓星說：「希望馬來西亞5G先行、快速部署5G試運營平台及進行全國宣講的推廣舉措，將為國家奠定5G的世界領先地位。」

而英國工業遊說組織「全球移動通信系統聯盟」（GSMA）官網亦在當天發表題為《亞太數字國度合作平台》的報告稱，按照計劃，馬來西亞將在2025年達到全國25%的5G覆蓋率，按年將高於整個亞太地區的平均覆蓋率（17%）。

中國電信巨頭華為管理層的匿名人士對路透透露，華為已同馬來西亞最大的無線運營商亞通（Axiata）以及馬來西亞電訊公司（Telekom Malaysia）和明訊（Maxis）三家主流電信運營商簽署5G初步協議，即共同標準備忘錄（Memorandums of Understanding，MoU）。消息人士還稱，預計MoU將轉化為大量訂單，「馬來西亞已經準備好登陸5G，我們也同合作商一起做好了準備。我們的優勢是技術、成本、物流。」

馬來西亞總理馬哈蒂爾（Mahathir bin Mohamad）5月30日在日本出席《日本經濟新聞》主辦的第25屆「亞洲的未來」國際交流會、發表開場演講時，對於美國稱「使用華為產品可能對國家安全造成安全威脅」，馬哈蒂爾說：「（中國和華為）要監視馬來西亞什麼呢？我們就像一本敞開的書，沒有什麼需要隱瞞的。」馬哈蒂爾提醒美國道，中國的崛起是不可否認的事實，「對抗」中國非常危險。

對此，《日本經濟新聞》刊文稱，馬哈蒂爾的表態說明，馬來西亞已在推廣5G上同美國劃清了界限。