特朗普在聯大公開施壓中國 美智庫：意識到10月是最後機會

在聯合國大會期間，特朗普再次就中美貿易戰強硬表態，美智庫認為，特朗普此舉是為了在10月談判前進一步施壓中國。

美國總統特朗普（Donald Trump）9月24日在聯合國大會發表演講時重點談了中美貿易戰，用了5分鐘批中國。

特朗普說，北京沒有遵守2001年中國加入世界貿易組織時所做出的承諾，並從事「掠奪性的」活動，使美國和其他國家喪失了數百萬的就業機會。

他還提到中國國有企業偷竊美國芯片公司美光的知識產權問題，稱中國發展經濟是以犧牲美國利益為代價的。「我們尋求的是公平。」

特朗普說：「中國不僅拒絕實施承諾的改革，還採取了一種依賴大規模市場壁壘、鉅額國家補貼、匯率操縱、產品傾銷、強制技術轉讓、竊取知識產權和大規模商業秘密的經濟模式。」

特朗普說：「就美國而言，那些日子已經過去了。」特朗普說：「美國人民絕對致力於恢復美中關係的平衡。希望我們能達成一項對兩國都有利的協議。」

他還說：「我已經非常明確地表示，我不會接受一份糟糕的協議。」

特朗普這番表態正值中美第13輪貿易談判即將在華盛頓舉行之際。美財長姆努欽（Steven Mnuchin）23日宣布，中國國務院副總理劉鶴將於下下週訪美。彭博社9月23日也報道稱，消息人士透露，劉鶴計劃在10月份的第二週訪問華盛頓，兩國官員計劃爭取在10月10日前後舉行高級別會談。

特朗普此前也表態說，他不要部分協議，只要全面協議。外界預測中美達成全面協議的難度太大，達成部分協議比較現實，內容包括中國購買農產品，美國方面放鬆對華為的出口限制，並可能進一步推遲提高關税。

特朗普在聯大又稱不要「糟糕的協議」也是再次重申只要全面協議。

特朗普還抨擊了世貿組織（WTO），稱該組織需要重大的變革，不應該允許中國稱自己是發展中國家，從而能夠犧牲其他國家的利益，玩弄這個制度。

針對特朗普的強硬表態，香港《南華早報》9月24日報道稱，美國智庫戰略國際研究中心（CSIS）高級顧問葛來儀（Bonnie Glaser）說，特朗普對北京的攻擊可能代表着在中美貿易高層會談之前，美國加大對中國政府施壓的努力。

葛來儀還說，特朗普可能意識到，這（10月談判）是他與中國達成他想要的重大協議的最後機會。「我認為，如果這次對話談崩了，想要在近期重啟談判會非常困難。」

但是葛來儀也說，這樣公開施壓北京可能適得其反，中國不願被視為屈服於美國的壓力。

英國路透社報道稱，北卡羅來納州夏洛特的獨立顧問聯盟首席投資官扎卡雷利（Chris Zaccarelli）表示，特朗普在聯合國發表的言論非常敵視中國。

扎卡雷利說:「他的語氣以及非常詳細地列出了美國對中國的所有不滿，更加重要。所有正在形成的貿易樂觀情緒都已煙消雲散，取而代之的是悲觀情緒。」