日本將對中國阻燃劑展開反傾銷調查

中國阻燃劑即將接受日本反傾銷調查，而阻燃劑主要運用在建築隔熱材料上。（VCG）

日本財務省和經濟產業省準備最早將從10月份開始，對建築隔熱材料所使用的中國產阻燃劑進行反傾銷調查。

《日本經濟新聞》9月25日報道稱，日本從2014年起連續4年對中國產品進行反傾銷調查，此次將成為第6例。中國的產能過剩問題如果得不到解決，受到日本反傾銷制裁的產品也有增加的可能性。對於廉價的中國產品不斷流入，日本政府加緊採取對抗措施。

日本自2015年以來，對中國產品的傾銷行為採取了加徵關税措施。原因之一是由於中國的產能過剩，日本經濟產業上表示「東亞地區積聚的大量廉價產品很容易進入日本」。

報道還稱，隨着中美貿易戰長期進行，中國的內需飽和，工廠為維持開工率，有可能進一步加強對日本等國的低價攻勢。對於已經精疲力竭的日本中小企業來說，估計要持續面臨嚴峻的局面。

此次將受到反傾銷調查的是名為磷系阻燃劑（TCPP）的添加劑，可讓具有易燃性質的合成樹脂變得不易燃，主要用於建築上的隔熱材料。2018年日本的市場規模約9,000噸，其中從中國進口的產品佔到七成以上。中國至少有20家以上的生產企業，而日本只有大八化學工業一家。

日本財務省和經濟產業省8月份受理了大八化學提出的反傾銷調查申請。根據申請報告，考慮成本和利潤後，在日本的正常交易價格為每公斤244日元（1日元約合0.009美元）左右。中國產品的對日出口價格約173日元，價格差超過70日元。