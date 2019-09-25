王毅：中國無意玩權力的遊戲　貿易談判也不會接受威脅

中國外長王毅9月24日在美國四團體晚餐會上發表演講，稱中國無意在國際舞台上玩權力的遊戲，中國無意改變美國，美國也不應總是尋求改變中國。

中國外長王毅9月25日在紐約出席會議時批美國打貿易戰是開錯了藥方。（AP）

中國外長王毅9月24日在紐約出席了美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會、美國全國商會和美國對外關係委員會聯合舉辦的晚餐會並發表主旨演講。

路透社報道稱，王毅講話在呼籲中美這兩個世界最大的經濟體放棄對抗，稱兩國應當展開合作以惠及雙方乃至世界其他地方。

美國總統特朗普（Donald Trump）9月24日在聯合國大會上對中國的貿易行為進行了嚴厲譴責，稱在中美貿易談判中，不會接受一項「糟糕的協議」。

王毅對此則表示，中國希望10月與美國的下一輪貿易協商能夠有正面結果。但他稱協商必須基於互相尊重，在威脅下不可能實現。

關於外界認為中國的目標是超越美國成為世界強權的觀點，王毅加以駁斥，表示中國「沒有稱王稱霸的基因」，並稱中國是發展中國家。

王毅表示：「中國無意在國際舞台上玩什麼權力的遊戲。目前以及可預見的未來中，美國都將是全球最強大的國家。」

王毅還表示，今天的世界正面臨越來越多的全球性挑戰，沒有哪個國家能夠包打天下，共同承擔國際責任是一個必然趨勢。每個國家尤其是大國都可以在其中發揮各自的優勢，扮演力所能及的角色。中國願意承擔自己應盡的那份責任。

特朗普也在聯大會議期間就貿易問題批評中國，針對特朗普的強硬表態，香港《南華早報》9月24日報道稱，美國智庫戰略國際研究中心（CSIS）高級顧問葛來儀（Bonnie Glaser）說，特朗普對北京的攻擊可能代表着在中美貿易高層會談之前，美國加大對中國政府施壓的努力。

葛來儀還說，特朗普可能意識到，這（10月談判）是他與中國達成他想要的重大協議的最後機會。「我認為，如果這次對話談崩了，想要在近期重啟談判會非常困難。」

但是葛來儀也說，這樣公開施壓北京可能適得其反，中國不願被視為屈服於美國的壓力。

中美兩國將於10月份在華盛頓舉行第13輪貿易談判，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）9月23日透露，中國副總理劉鶴將於10月7日當週訪問華盛頓，雙方屆時將展開新一輪談判。