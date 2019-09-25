一般性辯論進入第二天　聯合國大會上發生了什麼

美國當地時間9月24日起，聯合國大會正式進入每年一度的「一般性辯論」環節，各國領袖或代表將在一週時間內登台演講，闡述對國家發展及國際合作願景。由於各國政要此時大多齊聚紐約，聯大也間接為各國會場下「雙邊」外界提供舞台。

事實上，無論是一般性辯論首日或是早前幾天，東道主美國都出盡風頭，他國領袖及意見人士也趁此機會嶄露頭角。

氣候變化峰會

一般性辯論展開前的9月23日，聯合國2019氣候行動峰會率先召開，峰會旨在借《巴黎協定》生效一週年之際，討論如何在本世紀中葉達到「碳平衡」的具體措施。

峰會上，瑞典青年社運人士通貝裏（Greta Thunberg）發表措辭激烈的演講，指控各國領導人在對抗全球暖化方面做的努力遠遠不夠。她提及「我們正處在大規模滅絕的開端，你們卻只談錢」，又連續兩次質問「你們憑什麼這麼做」（How dare you？）。鏡頭還捕捉到通貝裡見到進場的特朗普時，撅起嘴露出不屑的表情。

通貝裡見到特朗普時，露出不悦表情。（聯合國）

通貝裏雖年僅16歲，卻已成功帶領全球範圍內多場「為氣候罷課」運動。今年3月的罷課活動更有來自106個國家約130萬人投入其中。大部分政要及媒體均高度讚揚通貝裏的演說。不過，美國總統特朗普卻在Twitter上有些不屑的評論到「她像是個追尋光明未來的小女孩」，而立場保守的霍士電視台（Fox News），更有評論員更指通貝裏換亞斯伯格症，是「被人利用的精神病」。

一般性辯論

按照傳統，聯大一般性辯論頭兩個發言國均為巴西和美國。今次會議上，巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）同特朗普更聯袂強調「本國優先」，想必令原本孤軍奮戰的特朗普舒心不少。

博爾索納洛指出「法國和德國將土地面積50%用於發展農業，但巴西只有8%」，認為將亞馬遜森林視為地球之肺是一種錯誤觀念。他強調亞馬遜森林中土著也有發展權，又表示任何保護雨林和生態系統的行動都要尊重巴西主權。他特別向特朗普表示感謝，稱其「尊重每一個國家自由和主權」，完美體現了聯合國精神。

博爾索納羅批評部分國家對巴西提出「殖民主義式」的要求（路透社）

緊隨其後發言的特朗普一如既往強調「國家主權」，他提到美國正進行國家復興戰略，指世界的未來不屬於「全球主義者」。中國在特朗普今次演講中篇幅提升不少，他批評中國正執行不公平貿易政策，敦促世貿組織改革「防止中國鑽系統空子」。特朗普同時敦促北京「恪守聯合聲明，保障香港民主生活方式」。

同其他領導人不同，英國首相約翰遜在稍晚演講中並未提及國內事務，反而以「科技在歷史和當今世界發揮作用」為題演說。由於英國最高法院判令國會休會非法，他在完成演講後隨即趕回倫敦。

宗教自由會議

氣候變化行動峰會召開的23日，帶來美國退出《巴黎協定》的特朗普似乎意識到自己在場內毫無立足之地，便在另一件會議室召開「宗教自由會議」。除特朗普外，副總統彭斯（Mike Pence），國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）亦在主席台正襟危坐，足見美方對會議的重視。

特朗普在會上自誇到「美國所享有的宗教自由在世界上是罕見的。世上80%人口生活在宗教自由受到威脅、限制甚至禁止的地方。」聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）出席會議，但在發言中提到「我們必須警惕將宗教和身份工具化，來限制他人充分享有權利」，似乎觸及特朗普政府早前公佈的「穆斯林禁令」。

台北駐紐約經濟文化辦事處處長徐儷文（圈中人）破例獲邀進入聯合國會場。（路透社）

美方亦在主會議之外，24日由副國務卿蘇利文（John J. Sullivan）同加拿大、德國、荷蘭及英國一同主持「新疆人權危機」研討會。美方在會上再次指控北京將約100萬新疆穆斯林關押進「再教育營」，又批評營內存在「強制勞動、酷刑、死刑」等非人待遇。中國駐聯合國代表團則批評美方「利用聯合國場地干涉別國內政，破壞了《聯合國憲章》宗旨和原則」。

美日貿易協定

9月23日，美日兩國政府趁一般性辯論開始前，就貿易協議展開部長級磋商。日本外相茂木敏在會後記者會表示「日美貿易談判已全部結束，將有好的儀式舉行」。這意味著安倍晉三或將在同特朗普雙邊會談後，正式簽署協議並發表聯合聲明。

茂木敏向外界派定心丸前，曾有媒體報道稱美日談判在最後一刻，因美方不願將「不加徵日本汽車關税」寫入協議中而擱淺。茂木表示汽車關税問題「無需擔心」，又暗示美國不會對日本汽車和零件施加數量限制。

特朗普上台後同時對日本、北美自貿區、歐盟同中國開啟貿易戰線，若今次協議落實，留在特朗普面前的只剩下中國和歐盟兩塊硬骨頭。對日本而言，早前簽署的CPTPP、日歐自貿協議及美日貿易協定已令日本「自貿圈」覆蓋大部分發達經濟體，延宕已久的中日韓自貿協定或是下階段主戰場。