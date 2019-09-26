安倍讚美日貿易協議雙贏　日方核心訴求卻仍遭無視

日本首相安倍晉三和美國總統特朗普（Donald Trump）9月25日在紐約舉行會晤，雙方簽署了美日貿易協議。日本同意取消美國農產品關税，而日方一直要求美方取消汽車關税的訴求仍未被採納。

據日本《每日新聞》報道，安倍25日在紐約的記者會上就美日貿易協議表態稱：「在首腦會談中達成最終一致，已得出對日美兩國雙贏的結論。」安倍強調稱：「日美還在引領今後時代經濟的數碼貿易準則上達成一致。」他還表示：「此次協議不僅能推動我國經濟發展，還將對基於自由公平的世界經濟的發展起到巨大作用，具有十分重大的意義。」

不過，日本《朝日新聞》報道認為，自2018年展開談判起，日美兩國僅用一年的時間就達成協議。兩國簽署的協議僅僅是保護本國產業，協議內容從推動自由貿易角度來看其實是倒退。

《朝日新聞》還指出，特朗普面臨大選，目前其首要任務是增加美國國內就業、削減貿易逆差、擴大農產品出口以及保護國內汽車產業。特朗普將日本汽車視為美國安保威脅，還會繼續考慮對日本汽車加徵新關税，一直向日本施壓。而日本在談判中一直避免被美國加税，將重點放在保護本國農業上。針對汽車關税問題，日本僅在協議中加入了擱置汽車關税的表述。

此外，法新社報道也指出，美日貿易協議並未觸及原本是焦點的汽車關税問題。但據日本共同社援引日本外務大臣茂木敏充的話稱，特朗普向安倍表明，將不對日本產汽車及相關零部件加徵關税。

另一方面，關於農產品問題，據法新社報道，根據簽署的協議，日本今後將下調價值約70億美元的牛肉和豬肉等美國農產品關税，並且將降低對美國產小麥和大麥的提價幅度。

雖然安倍一直強調美日貿易協議達成了雙贏，但美國彭博社報道認為，美日貿易協議的主要贏家，其實是受到中美貿易戰、商品價格低迷以及惡劣天氣影響的美國農戶，而美國農戶正是特朗普的主要擁護群體。

特朗普在25日記者會上表示，與日本達成的協議對於美國農戶是「一項巨大勝利」，「將給美國農戶和畜牧業者帶來龐大的利益。」

值得注意的是，日美兩國就貿易協議的表述存在一定差異。日本放送協議（NHK）報道稱，日美在貿易談判上達成最終一致，但美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）援引特朗普的話報道稱，美日在達成貿易協議方面採取了初步步驟。特朗普說，協議的第一階段將為美國產品打開高達70億美元的市場。