特朗普在中美協議上改口　日媒：轉移彈劾調查注意力

遭遇眾議院彈劾調查後，美國總統特朗普面臨着巨大的國內壓力，為了轉移注意力，特朗普9月25日稱中美達成協議的時間可能早於預期。

美國總統特朗普（Donald Trump）9月25日在聯合國大會期間對記者們說：「我們創造了我國歷史上最了不起的經濟，全球最了不起的經濟。目前中國遠遠落後於我們，而且只要我們有明智的領導人，中國就永遠趕不上我們。我們賺了數萬億美元，他們則損失了數萬億美元。他們非常想達成協議，達成協議的時間可能會比你想象得要早。」

而就在一天前，特朗普還在聯合國大會的主旨發言中，狠批中國，強硬表態說，不要一份糟糕的協議。

特朗普說，北京沒有遵守2001年中國加入世界貿易組織時所做出的承諾，並從事「掠奪性的」活動，使美國和其他國家喪失了數百萬的就業機會。

特朗普說：「中國不僅拒絕實施承諾的改革，還採取了一種依賴大規模市場壁壘、鉅額國家補貼、匯率操縱、產品傾銷、強制技術轉讓、竊取知識產權和大規模商業秘密的經濟模式。」

特朗普還說：「就美國而言，那些日子已經過去了。」 他還強硬表態說，不會要一份糟糕的協議。

特朗普9月20日也表示，他並不認為自己在2020年總統選舉前需要和中國達成一個貿易協議。

特朗普還表示，他不願意和北京簽一份不完全的協議，一改此前有關可以考慮接受「臨時協議」的說法。

他說：「我們尋求達成一個全面協議。我們不尋求部分協議。」他還說：「中國開始購買我們的農產品，如果你上週注意了，事實上，那是非常大的購買量。但是這不是我追求的，我們追求的是一份大的協議。」

在中美第13輪貿易談判即將於10月份在華盛頓舉行之際，特朗普的最新表態算是一個顯著的改變，也給兩國達成部分協議帶來了希望。外界預測中美達成全面協議很難，但有望達成一份臨時協議，內容包括中國購買農產品，美國方面放鬆對華為的出口限制，並可能進一步推遲提高關税。

對於，特朗普的態度變化，《日經亞洲評論》評論稱，特朗普此舉是為了轉移對他的彈劾調查的注意力。

據悉，美國眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）9月24日正式宣布對特朗普展開彈劾調查，原因是特朗普在2019年7月份與烏克蘭領導人通話時，施壓對方調查自己的競選對手拜登（Joe Biden）。

《華盛頓郵報》稱，這可能是特朗普目前為止遇到的最大的醜聞。