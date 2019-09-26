【新聞背後】特朗普與澤連斯基通話記錄解讀　三大重要證據

特朗普施壓烏克蘭總統，調查政敵拜登兒子風波持續發酵。白宮在9月25日釋出一份筆錄通話紀錄，可清楚證明特朗普曾向澤連斯基談及拜登兒子一事，並要求對其展開調查。

特朗普與澤連斯基通電話的紀錄中，確實證明特朗普要求澤連斯基調查拜登兒子一事。（路透社）

特朗普要求調查拜登兒子

關於拜登兒子的話題很多，因為拜登停止了起訴，而很多人都想知道這是什麼回事，我想你可以與總檢察長一起做點什麼。拜登自負說自己阻止了起訴，所以若果你可以調查的話……因這對我來說太可怕了。

特朗普的文言中清楚說明請求澤連斯基調查拜登的兒子亨特（Hunter Biden）。事緣亨特任職烏克蘭最大天然氣公司Burisma的董事，而當時Burisma涉嫌洗黑錢正被調查。2015年底拜登出訪烏克蘭曾威脅時任總統波羅申科，迫其辭退被指貪污的檢察總長索金（Viktor Shokin）。

事件一個關鍵是拜登在2015年事件中的角色，暫時未有跡象顯示拜登所為是為庇護兒子亨特免接受貪污調查。（Getty Images）

澤連斯基答應調查

由於我們在議會中贏得了絕對多數席位，下一任檢察長候選人將100%是我本人（提名）並可由議會批准，新檢察長會在9月上任。新檢察長將會負責調查，特別是針對你提到的公司…….最重要的是，我想請問你能否提供我們更多信息，這對我們執行司法工作和調查非常有幫助。

澤連斯基的回應是答應了特朗普的要求，提供協助。但索金被革職與Burisma涉嫌貪污，和亨特無直接關係，除因調查Burisma一事早在索金辭職前已擱置一段時間，索金也是烏克蘭國內公認的腐敗份子。

在2019年5月時，烏克蘭檢察部接受彭博社訪問，表示未有發現拜登及他兒子在處理事件上有犯錯之處。而拜登迫令辭退索金的原因，是因為索金調查不力，因此有指拜登不僅沒有徇私，甚至是令事態「對自己兒子不利」。而亨特亦在一次的訪問中說道，他從未向自己父親提及自己正參與的公司業務，或成為該公司董事一事。

通話記錄還揭露了特朗普有意尋找烏克蘭調查與通俄門相關的資料，雖未知目的和方法。（路透社）

特朗普要求調查通俄門相關公司

我希望你能幫我們一個忙……我想讓您了解一下烏克蘭的整個局勢，他們說道Crowdstrike……他們說烏克蘭有伺服器。過去發生了很多事情，我想相關的人還是在你身邊的。我想請總檢察長打電話給你或你身邊的人，去了解這個事件。就如你知道，那個叫米勒的人胡說八道，作了一個非常失敗的演出後告終。有人說這都是從烏克蘭而來的，所以你能為此做什麼十分重要。

這雖然和拜登兒子事件無直接關係，但內裏提及了通俄門相關事件。Crowdstrike是一家美國網絡安全公司，2016年大選時民主黨發現他們伺服器遭到黑客入侵，候選人希拉里郵件外洩，民主黨聘請了Crowdstrike協助調查。

而後來在調查通俄門事件時，Crowdstrike的報告成為了調查俄羅斯有否干預大選的證據之一。當時調查由特別檢察官米勒（Robert Mueller）主持。

目前未知特朗普在此處提到Crowdstrike的用意，但相信因Crowdstrike發現俄羅斯干預大選的證據，而Crowdstrike在烏克蘭設有伺服器，特朗普或因此希望澤連斯基協助調查事件。