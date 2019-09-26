越南擬迅速採購百億美元美國商品 逃出萊特希澤飛鏢靶紅心區

美國特朗普（Donald Trump）政府加緊對越南施壓，越南元首10月訪美之際，將帶上百億美元採購清單，對特朗普連任競選重點州的產品進行大批量採購。

美國彭博社發表題為《越南計劃採購50億美元美國商品，緩衝特朗普關税威脅》的文章稱，越南計劃採取措施，平息特朗普對兩國貿易逆差的怒火，將投資50億美元在越南胡志明市以東位置的平順省，這片原本種植火龍果、只有一條崎嶇車道的沿海地帶，打造液化天然氣（LNG）工程，包括進口終端存儲接收站，天然氣動力工廠，以備最終能夠進口價值數十億美元的美國燃料。

文章提到，在越南總理阮春福督促購買美國產品的號召下，項目將盡快上馬，畢竟越南在政治上亦在向美國迅速靠攏。平順省政府官員梅安東（Mai Anh Tung）說：「如果我們從美國買更多商品，必將能幫助我們加強雙邊關係。」此外，越南黨委總書記、國家主席阮富仲計劃10月將訪問白宮，帶着一份協議清單，準備採購美國得克薩斯州的天然氣、賓夕法尼亞州的煤炭、艾奧瓦州的豬肉，可能還將購買飛機發動機；總價值可達百億美元。這些州對特朗普連任選舉都很重要。

越南能源控股公司（Energy Capital Vietnam，ECV）總經理、在越南從事基建項目指揮28年的羅克福德（John Rockhold）對彭博社說：「從來沒有見過越南政府動作如此迅速。」羅克福德還說：「我認為LNG能讓越南減少美國貿易逆差，現在白宮施壓很重。」

加拿大楓信金融控股公司（Fairfax）總裁鮑爾（Ernest Bower）則稱：「美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）有個記分板：到了對美國100億美元貿易順差的紅線，就會進入飛鏢靶盤上的紅心區。」美國統計局（US Census Bureau）數據顯示，越南2018年同美國貿易順差是400億美元，2019年前7個月已擴大到300億美元順差額，按年2018年上漲39%。

而特朗普2019年6月26日對美國福克斯（Fox）點名稱：「許多公司正在遷往越南，我們正在和越南談判，越南比中國小得多，但它幾乎是最惡劣的濫用者......這是一個非常有趣的現象。」短短6天后的7月2日，美國商務部宣布對越南鋼鐵啟徵456%的懲罰性關税。

彭博認為，越南一邊承接美中貿易戰裏，從中國手中掉落的生意，一邊在想盡一切辦法避免遭遇同中國一樣的貿易戰後果。

中國2018年8月23日開始對價值160億美元的美國商品徵收25%的進口關税，反制美國徵税舉措，其中包括LNG。