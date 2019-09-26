【印尼學運】學生連日上街反惡法　示威者與政府互相指摘對方暴力

印尼數萬名學生自9月23日起連日在全國上街抗議，期間演變成衝突，造成數百人受傷、多人被捕。印尼官員26日指摘，有暴力人士「騎劫」示威；示威者則對警方濫用暴力感到不滿，呼籲當局獨立調查。

印尼政治、律政與安全事務統籌部長維蘭託（Wiranto）指出，當日有示威者意圖令警方受傷，向他們發射煙花，投擲石塊。他譴責這些示威活動是暴力，並指摘示威者意圖以非和平方式改變政府政策。

維蘭託又斥示威者試圖佔領及破壞國會，最終目的是阻止總統佐科維多多（Joko Widodo）在10月20日宣誓就職連任。

印尼示威：大批印尼學生包圍國會，要求政府撤回立法。（Getty Images）

全國警察總長卡納維安（Tito Karnavian）指出，當局至今逮捕逾200人，並非所有人是學生。他又指出，這些示威者的動機不明，可能是「收錢辦事」，並指示威活動是有人精心策劃。

與此同時，不少學生及記者猛烈抨擊警方過度使用武力，當地法律援助機構譴責警方在國會大樓外對示威者濫用暴力，呼籲當局獨立調查警方的暴行。當地記者指，有不少警察毆打手無寸鐵示威者的片段。

印尼政府原本計劃通過新法案，將同性關係、婚外性行為、墮胎，及侮辱總統等行為列作刑事罪行，未婚男女同居最高可被判入獄6個月，並且罰款1000萬印尼盾（約5570港元）。另一方面，政府上週又通過法案減去反貪機構部分權力。

法案引起極大爭議，總統佐科維多多最終於9月20日宣布暫緩表決。不過此舉並未平息民憤，大批學生響應網上號召上街。