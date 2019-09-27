獲得過半票數 美眾議院或在2019年底就彈劾特朗普投票

美國總統特朗普因為施壓烏克蘭領導人調查競選對手拜登而遭到了彈劾調查，美議員也表示，將在2019年年底就彈劾條款進行全體投票。

綜合媒體9月26日報道，美國眾議院多數議員現在支持對美國總統特朗普（Donald Trump）啟動彈劾程序。民主黨眾議員賈亞帕爾（Pramila Jayapal）9月26日說：「我認為，這個特殊的事件把我們帶到一個不同的層次，因為它是實時發生的，美國人可以清楚地看到正在發生什麼。順便說一下，不是隻有烏克蘭。我的意思是，我認為人們需要理解這是一個有關國家安全的整體問題，涉及所有與我們有關係的國家。」

眾議院六個委員會正在進行調查，他們可以把最有力的調查結論提交給司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler），納德勒可以建議眾議院就彈劾條款進行全體投票。民主黨眾議員卡納（Ro Khanna）說：「當然是在今年年底。正如議長所說，要快速行動。這個國家希望我們在這個問題上向前推進。」

據悉，截至9月25日，共有218名眾議員支持對特朗普展開彈劾調查或彈劾。218票是一個重要門檻，因為這是眾議院彈劾特朗普所需的票數。美國聯邦眾議院共有435席，過半數為218票。

按照美國憲法，如果超過半數眾議員同意彈劾總統，眾議院便可向參議院提交動議。隨後，參議院將舉行公開審判，由最高法院首席大法官主持。參議院最終需要三分之二的多數票數才能將特朗普定罪，並將他拉下台。不過，現在參議院仍掌握在共和黨手中，彈劾之路並不容易。

據悉，《紐約時報》、《華盛頓郵報》等美國媒體近日爆料稱，特朗普2019年7月曾在一次通話八次向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）施壓，敦促該國調查2020年民主黨總統熱門候選人拜登（Joe Biden）的兒子亨特（Hunter Biden）。

美國媒體還爆料稱，特朗普在與澤連斯基通話幾天前曾下令凍結對烏克蘭的近4億美元援助，以切斷軍援方式逼迫烏克蘭對拜登進行調查。相關消息在美國政壇掀起軒然大波，輿論質疑這等於讓外國政府危險地介入美國大選，就像2016年俄羅斯干涉美國大選一樣。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）9月24日新聞發佈會上正式宣布，眾議院將開始對美國總統特朗普進行正式的彈劾調查，稱特朗普違反了總統職誓言和憲法所規定的義務。「總統必須承擔責任。沒有人凌駕於法律之上」。

在聽到佩洛西的聲明後，特朗普總統說佩洛西迷失了。特朗普說：「就我而言，很不幸的，佩洛西已經不是眾議院議長了。」

白宮9月25日被迫公布了特朗普和澤倫斯基通話摘要，摘要再次讓國會內部出現黨派分歧。

共和黨眾議員格雷厄姆（Lindsey Graham）說： 「如果你想到看到美國總統威脅烏克蘭，除非他們調查他的政治對手，否則將切斷援助這種事，你會非常失望。這是不存在的。所以在我看來，因為這樣的電話而彈劾任何總統都是愚蠢的。」

但眾議院一個調查委員會的負責人表示，電話的意圖是明確的。

民主黨眾議員希夫（Adam Schiff）說：「這些記錄體現出典型的黑手黨式的對外國領導人的勒索。它們反映出烏克蘭總統迫切希望得到美國的支持，希望得到軍事支持，來幫助烏克蘭與普京（Vladimir Putin）領導的俄羅斯打仗。」

特朗普則怒氣衝衝地在推特（Twitter）寫道：「民主黨正試圖摧毀共和黨及其代表的一切……我們的國家危在旦夕！」

9月26日，美國代理國家情報總監馬奎爾（Joseph Maguire）出席國會聽證會，此前匿名舉報特朗普的文件也被公開，不但直指特朗普涉嫌濫用職權干涉2020年大選，還透露白宮官員曾試圖封鎖通話記錄。