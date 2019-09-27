中國稀土出口創新高　美專家：優勢兩年後不復存在

中國官方最新數據顯示，中國8月份對美國的稀土出口量創新高。美國學者認為，北京意圖用稀土作為美中貿易戰的一種策略時間不多了，中國稀土優勢兩年後或將不復存在。

綜合媒體9月27日報道，中國海關總署9月25日公布的數據顯示，中國8月份對美國的稀土出口量約為452噸，較7月增加1.2%。與2018年同期相比增加了6.2%，月出口總量創下2017年1月以來最高。

路透社稱，這一數據可能表明美國公司正在增加稀土庫存，以防中國出台對美國的稀土出口禁令。中國是全球最大的稀土生產和加工國，美國2014到2017年稀土進口量的80%來自中國。

2019年中美貿易戰爆發後，中國每月輸美稀土量自此出現大幅波動。6月出口量為414噸，比5月的431噸下降了3.9%。7月份出口量則為447噸，比6月增長了近8%。從2019年1月到8月，中國輸美稀土約2,984噸，年增幅度達23.8%。

新美國安全中心資深研究員馬提金·拉瑟（Mattin eerder）指出，短期內的數據波動是正常的現象，無需過多解讀。「更加值得注意的是，美國目前在多元化和確保其稀土供應鏈方面正在取得進展，特別是通過與澳洲的合作倡議。如果北京確實希望把限制稀土出口和加工作為美中貿易戰的一種策略，那麼他們的時間不多了。如果美國能夠成功在中國境外開發新的礦藏和建立新的加工設施，那麼中國目前的優勢將在兩年後消失。」

拉瑟認為，澳洲和加拿大是美國最合適的稀土戰略伙伴。「美國需要增加其戰略庫存，並且需要真正投資於新的採礦工藝和能力，不僅在美國境內，而且還需要與合作伙伴和盟國一起來做這個事。」

9月3日，澳洲政府發佈報告，公布了15個稀土和關鍵礦產項目，意在與美國聯手挑戰中國在全球稀土市場上的支配地位。

目前，中國是全球儲量最大、產量最大和出口量最大的國家，已形成完整的稀土工業體系。具有完整的採選、冶煉、分離技術以及裝備製造、材料加工和應用工業體系。科技水平上，中國在稀土採選、冶煉、分離等領域開發了多項具有國際先進水平的技術，尤其是在採選工藝和先進的分離技術上領先全球。

「在稀土問題上，美國想追趕上已經很難了」，美國《紐約時報》指出，「中國完全支配了稀土加工中的一個最關鍵的流程，即將稀土氧化物轉化為金屬，且成本低產能大，以至於其他地方的企業都不想再單獨投資設立自己的處理工廠了……」

更為關鍵的是，雖然多國都在開採稀土礦，但中國主導着將其提取、轉化為珍貴礦物質、磁粉及其他高價值產品的生產技術。