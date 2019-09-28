美國對抗中國新計劃披露 彭博專家：遠超關税戰

繼美國政府正在考慮對美國交易所中的中國企業摘牌後，有消息人士9月28日披露，美國總統特朗普領導的政府考慮限制美國投資組合流向中國。彭博專家認為，此舉影響力將遠大於關税戰。

據彭博社9月28日報道，特朗普（Donald Trump）政府開始考慮限制美國投資組合流向中國。在過去二十年持續施壓中國放開金融市場後，美國最新的舉措反映出對華政策正在發生轉向，並且將帶來深遠影響。

彭博全球首席經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）認為，美國在提供金融服務方面有着相對優勢。對於美國而言，一直以來的優先任務是讓中國市場對美國企業和投資者開放。過去幾年，中國撤銷了對外資金融機構設置的壁壘，取消外國投資者限制。如果美國限制向中國的資本流動，將犧牲掉過去這些勝利果實。

中國對外資開放的原因之一是需要資金。2018年中國經常賬戶餘額僅佔GDP的0.4%，遠低於2007年時的10%。在2015年的恐慌期，中國央行動用千億外匯儲備捍衛人民幣匯率 。對流入中國的美國投資組合設限直接影響的資金數額未必會很大，但是在中國最需要資金的時候，這樣的動作無異於向全球投資者發出強烈的負面信號。

目前尚不清楚華盛頓的討論取得了何種進展。單單這件事的發生就在提醒人們美中關係仍在繼續惡化。關税阻礙了貿易，中國對美國公司的收購面臨着很高的監管壁壘。制裁抑制了中美技術交流，美國大學為中國留學生申請人數下降做好準備。現在，投資組合流動也正受到威脅。這很難讓人無視一個結論，即美中正在進行大範圍的脱鈎。

考慮一下中國以牙還牙將是什麼樣子。中國目前持有1.1萬億美元的美國國債。長期以來有一種擔心是，在極端情況下，中國可能甩賣這些美國國債，從而引發金融混亂。

歐樂鷹指出，「我們仍然相信，這種情況發生的可能性近乎為零。畢竟，如果美國陷入衰退並且人民幣匯率飆升，中國將是主要的輸家之一。」如果美國阻止資本流入中國，中國甩賣美債的可能性仍然接近於零，但概率會略高於以前。畢竟，如果美國不向中國投資，中國又為什麼要給美國美元呢？

目前中美正在進行貿易協議，與此同時，中國正在逐步取消海外投資中國金融市場的限制。若美國遏制向中國的投資組合流動，將給兩國的經濟爭端帶來新的壓力，影響力將遠遠大於雙方數千億美元的關税戰。