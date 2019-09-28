中美貿易談崩危機 華爾街警告特朗普「此事太大」

有消息人士9月28日披露，美國總統特朗普領導的政府考慮限制美國投資組合流向中國。多位華爾街高級分析師發出警告，「這事太大了，中美新一輪貿易談判可能很容易談崩。」

據彭博社9月28日報道，特朗普（Donald Trump）政府官員據悉正在討論如何限制美國投資者的投資組合流向中國。標普500指數、在美國交易的中概股聞訊大跌，因為投資者評估此舉可能對與主要指數掛鈎的數十億美元計投資產生影響。

對於華盛頓可能採取的對華最新行動，多位華爾街的高級分析師給出不同看法。

新加坡銀行駐舊金山負責人Jennifer Ellison稱，「這不是小事。這事太大了。關税給經濟造成的成本，沒有了貿易全球經濟會遭受的影響，以及如果中國很生氣，跟我們說『還記得你們發的那些美債嗎？我們不想要那麼多了』。」

新加坡外匯經紀商Oanda公司高級市場分析師莫亞（Ed Moya）指出，白宮又在試圖做出可能打擊中國企業的新的威脅，以此增加談判籌碼。「如果美國退休基金進入中國市場受限，將出現大規模的投資組合調整，這對科技板塊將是場災難。這個威脅提醒了我們，10月的貿易談判可能很容易談崩。」

德意志銀行首席國際策略師羅斯金（Alan Ruskin）認為，「這個政策可能遭到中國的對等報復，毫無疑問，中國在美國投資組合市場比美國在中國要玩得大得多。整體而言，這樣的新聞頭條表明美中關係仍然極度緊張，就貿易談判形勢而言不是個很好的兆頭。」

高盛集團全球外匯與新興市場策略聯席主管潘德爾（Zach Pandl）稱，「這條新聞開闢了美中貿易衝突的新戰線。看上去可能打壓人民幣及其鄰近貨幣，支持避險資產，尤其是日元。」

全球投資管理公司PGIM固定收益部高級投資組合經理柯林斯（Mike Collins）表示，「此事再次顯示了每當人們認為貿易戰在降温的時候，事態就會再次升級，我們身處這種狀況很久了。還看不到盡頭。」

彭博全球首席經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）警告，若美國遏制向中國的投資組合流動，將給兩國的經濟爭端帶來新的壓力，影響力將遠遠大於雙方數千億美元的關税戰。

Columbia Threadneedle的策略師侯賽尼（Ed Al-Hussainy）則認為，「這事不可能成，即便是這屆政府也很難給如此大規模的資本控制找到理由，不過又是一次市場打嗝罷了。」