沙特阿拉伯首次開放觀光　女性毋須穿罩袍但不可露膊露膝

沙特阿拉伯（Saudi Arabia）9月27日宣布，首次開放讓非宗教性質的外國旅客入境觀光，適用於全球49國的旅客。該國指不會強制女性觀光客穿上全罩式的黑紗袍（Abaya），但衣着不可露出膊頭與膝頭。

沙特已設立申請電子旅遊簽證的官方網站（https://visa.visitsaudi.com），英文版網站列出符合條件的49個國家包括美國、加拿大、英國、日本、新加坡等，也有中國，然後在括號內列出香港、澳門與台灣。

沙特開放觀光：在申請網站首頁，可見符合條件的國家包括中國，括號內寫有香港、澳門與台灣（沙特官方網站）

申請人可以在網站先申請帳號，然後填寫資料與線上付款，完成申請。但目前在申請帳號的頁面，暫時未見有「香港」的選項，但有澳門與台灣。

沙特開放觀光：旅客可到網站申請旅遊簽證（沙特官方網站）

電子簽證有效期為一年，持有人可以在期限內多次入境，最多停留90天。根據中央社報道，電子簽證費用連同保險費、增值税等，費用為463.44沙特里亞爾（約964港元）。

路透社引述沙特旅遊局官員指，女性觀光客毋須穿黑罩袍，但要衣着得體，不可露出膊頭及膝頭，意味不能穿無袖衣服或迷你裙。同時，外國遊客也要遵守當地的禁酒令。

沙特政府指，希望到了2030年，每年可吸引1億遊客到該國，大幅高於現時每年的4000萬人，並希望可以吸引外資。