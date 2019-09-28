中俄戰機7月飛近釣魚島　防衛省人士：測試日韓應對

日媒採訪日本防衛省相關人士後發文，指隸屬中國與俄羅斯軍隊的4架轟炸機7月曾接近沖繩縣及尖閣諸島（中國稱釣魚島）。日本航空自衛隊飛機隨之緊急升空，未發現領空被侵犯的情況。報道指中俄軍機一同在釣魚島附近行動情況罕見。

日本防衛省人士接受日本共同網訪問時指出，中俄戰機7月飛機釣魚台，也許是想藉此測試日、韓如何應對。圖為中國國家主席習近平和日本首相安倍晉三6月28日在出席二十國峰會時握手。（Getty Images）

報道指中國兩部H-6轟炸機與俄羅斯的2架「圖-95」轟炸機在竹島（韓稱獨島）上空匯合。它們隨後一同穿過對馬海峽上空後飛往釣魚島方向，但在距其東北約90公里處分頭飛走，沒有入侵日本空域。

韓國指7月23日兩架解放軍轟-6K和三架俄空軍戰機先後進入日韓防空識別區，日韓均派出戰機進行攔截監視。在對峙過程中，韓軍稱俄空軍A-50預警機「侵入獨島領空」，並隨後以此為由發射實彈和熱誘餌彈進行警告。

中國與俄羅斯空軍在日本海（韓稱東海）的公海上首次進行聯合巡邏飛行。中國外交部當時回應，中俄執行巡邏任務的地區不屬於領空，所有國家都享有行動自由。日本防衛省相關人士對此進行分析稱：「在日韓關係惡化的情況下，（中俄此舉）可能是就竹島和尖閣諸島試探日、韓的應對吧。」

日本《產經新聞》報道，這是在中國及俄羅斯政府控制下的軍事挑釁，不是現場出現失控的情況。