阿富汗總統選舉結束　料投票率不高

阿富汗9月28日舉行的總統選舉投票結束，極端組織塔利班在多個票站發動火箭襲擊。在暴力襲擊陰霾下，外界預計投票率不高。

阿富汗總統選舉結束，獨立選舉委員會正進行點票。（Reuters）

阿富汗總統選舉部分投票站遭到襲擊，內政部表示，投票期間塔利班在全國發動了68宗襲擊，造成最少5人死亡，包括1名警員，另有37平民受傷。

獨立選舉委員會（Afghan Independent Election Commission，IEC）在投票結束後，未有對外公布投票率，但有身在喀布爾的西方外交官估計投票率會較低，主因塔利班在投票期間發動暴力襲擊，令選民擔憂人身安全，加上部分票站出現技術問題，開放時間需要押後。

《華爾街日報》引述候選人之一、現任總統加尼（Ashraf Ghani）的競選陣營官員指出，今次選舉的投票者人數或低至只有100萬。IEC之前指出，有逾960萬人登記成為選民。

大選中共有18名總統候選人參與角逐，不過外界多認為這是現任總統加尼與行政首長阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）之爭。不論誰人當選，都將肩負起結束該國與塔利班長年戰爭的重任。

初步點票結果預料最快在10月17日公布，最終結果則最快在11月7日揭盅。若未有總統候選人獲得51%選票，最高票數的兩名候選人，將進入第二輪選舉。