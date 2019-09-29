民主黨下最後通牒 特朗普已進入政治生涯最危險時刻

圍繞美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基的「通話門」事件正在持續發酵。有美國企業總裁9月27日表示，特朗普到了「至暗時刻」，已進入政治生涯中最危險的時刻。

分析認為，不管調查結果是什麼，彈劾本身就是對特朗普的「制裁」。（AP）

送「傳票」下通牒

9月27日，美國國會眾議院把開啟彈劾特朗普（Donald Trump）調查後的第一張「傳票」發給了國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），而同樣被要求到國會做證的國務院烏克蘭問題特使沃爾克（Kurt Volker）卻沒頂住壓力提交了辭呈。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）還突然提出「俄羅斯可能參與了通話門」的假設，不失時機地在「通話門」的槍膛裏又加裝了「通俄門」的彈藥。

不僅如此，事件似乎正在朝着各種不利於特朗普的方向延展。德國之聲稱，民主黨控制的眾議院3個委員會9月28日提出獲得與「通話門」有關的敏感文件。要求蓬佩奧在規定為期7天的期限，必須交出有關烏克蘭醜聞的文件，否則將予以懲罰。

除了蓬佩奧這位美國首席外交官外，眾議院也對另外5名國務院工作人員發出傳票，規定他們在未來兩週內出席聽證會。

相比之下，特朗普在推特（Twitter）上反覆強調與澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的通話「無懈可擊」，再次痛罵美國眾院情報委員會主席亞當·希夫（Adam Schiff）是騙子，並展示共和黨已籌集將近1,500萬美元的小額捐款，對贏得2020年選舉存滿信心。

特朗普到了至暗時刻？

「無論如何，都要彈劾他。」美國沃克斯新聞稱，即使最終不能讓特朗普下台，也要進行彈劾。彈劾本是對總統不端行為的政治救贖，但如今已經變成反對黨對執政黨的懲罰。

美國「政治」新聞網站9月28日稱，在「通話門」之前，特朗普真的希望民主黨來一次彈劾調查，因為他認為民主黨查不出什麼來，彈劾調查反而會給他在政治上加分。而且彈劾總統需要參議院2/3議員同意，他覺得只要保證參議院共和黨支持他，自己就沒事。但是這種樂觀、甚至對彈劾冷漠的態度，隨着「通話門」的曝光而逐漸消失。危險的前景可能是特朗普及其幕僚沒碰到過的。佩洛西之所以迅速啟動彈劾調查，就是因為她意識到「通話門」可能將特朗普「推入焦躁和危險的境地」。

歐亞集團總裁布雷默（Ian Bremmer）認為，特朗普已進入政治生涯中最危險的時刻。而美國也將面臨其治理模式在極化政治下如何有效運轉的最嚴峻考驗。最精彩的美國政治劇即將上演。對特朗普來說，「彈劾」一詞將伴隨其連任競選活動始終。