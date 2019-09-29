英保守黨支持度領先　約翰遜支持度拋離郝爾彬

面對脱歐問題及突然出現的與前美國商人醜聞，首相約翰遜或面臨國會不信任動議。但即使現在舉行大選，根據最新民意調查，保守黨仍然領先反對黨。約翰遜支持度雖低，但仍遠高於反對黨領袖郝爾彬。

工黨領袖郝爾彬支持度較上次調查提升數個百分點，但仍只有17%，遠低於約翰遜。（路透社）

英國奧皮紐姆諮詢公司（Opinium）為英國《觀察家報》進行的民意調查結果，受脱歐不穩局勢影響，執政保守黨維持36%的低水平。但工黨的支持度只有24%，主張留歐的英國自民黨有20%，主張硬脱歐的脱歐黨則有11%。

工黨在25日黨大會決定，工黨將不會就脱歐上表示明確立場。部分支持留歐人士轉移支持自民黨，或令工黨進一步失去留歐者的選票，令自民黨超越工黨成為反對黨代表。

約翰遜支持度雖跌但仍高於郝爾彬

同時，民調顯示受國會事件影響，進一步令約翰遜支持度受壓，至今跌至37%支持率；但另一方面，郝爾彬的支持度只有17%，遠低於約翰遜。

這意味即使今天舉行大選，工黨將無法擊倒保守黨實現政權輪替，保守黨雖失去一定議席，但相信可保持最大黨席位。約翰遜雖或無法繼續擔任首相，但結局會是由另一名保守黨員出任。

民調另發現認為約翰遜應接受法律約束，向歐盟要求延期脱歐的佔49%，較堅持拒絕，認為必需在10月31日脱歐的34%為高。