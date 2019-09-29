胡塞武裝向沙特發射導彈 數千沙特士兵被俘

沙特從2015年開始率領阿拉伯國家對也門發起軍事行動。（新華社）

俄羅斯衛星通訊社9月29日報道，沙特國家媒體援引阿拉伯聯軍發言人馬利基（Turki Al-Maliki）的話說，也門胡塞武裝當天使用民用基礎設施向沙特發射了一枚彈道導彈，導彈落在也門北部。馬利基指責胡塞武裝任意發射導彈違反國際法，並誓言將摧毀後者的彈道導彈能力。

在阿拉伯聯軍方面發表這番最新聲明前，俄羅斯衛星社稱，胡塞武裝當地時間28日曾稱，他們在也門北部邊境抓獲了數千名沙特軍事人員，並稱這是自5年前也門內戰開始以來規模最大的一次軍事行動。

「今日俄羅斯」報道，胡塞武裝發言人在電視講話中稱，該組織俘虜了包括數名高級軍官在內的大量沙特士兵，繳獲了大批裝甲車等武器裝備，讓沙特軍隊損失慘重。

報道稱，胡塞武裝宣稱此次大規模人員傷亡是兩天前該組織發動的一次名為「來自安拉的勝利」的行動造成的。胡塞武裝稱在行動中出動了導彈、無人機等武器，導致「三個敵軍旅被擊潰」。

截至目前，沙特方面尚未對胡塞武裝的言論發表任何回應。

此前，胡塞武裝還聲稱他們發動了9月14日對沙特石油設施的襲擊。但沙特、美國、英國、法國及德國卻堅持應將石油設施遇襲一事歸咎於伊朗。