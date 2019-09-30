菲律賓祝賀中國國慶70周年　通訊辦主任：像「祖父一樣睿智」

菲律賓多名政要在多個場合祝賀中國成立70周年，讚賞中國發展造福中國公民，並推動全球的繁榮與發展。其中菲律賓政府通訊辦公室主任安達納爾（Martin Andanar）更把中國形容成「祖父一樣睿智」。

中國即將迎來10月1日70周年國慶。（Getty Images）

菲律賓代理外長馬拉亞（Eduardo Malaya）在參與中國駐菲大使館國慶招待會時表示，中華人民共和國成立70周年，是自改革開放以來，經歷了長足的增長和發展。他指中國的發展讓中國人民擺脱了貧困，建立繁榮社會，鼓舞着包括菲律賓在內的鄰國和世界上許多國家。他期望菲中兩國繼續富有成效地交流與合作。

在同一場合出席的菲律賓政府通訊辦公室主任安達納爾（Martin Andanar）更稱，中國的70周年國慶就如「慶祝祖父的生日」，他表示祖父就是睿智的形容詞，把中國形容成「祖父一樣睿智」。

菲律賓財政部長多明計斯（Carlos Dominguez III）在參加一個中菲企業論壇時，讚賞中國為實現聯合國千年發展目標提出的減貧目標。他認為國家主席習近平提出的「一帶一路」倡議，使亞洲經濟體合作更為緊密，並將在新世紀重塑全球經濟。

多明計斯表示，菲律賓支持一帶一路倡議，認為一帶一路對地區內外所有國家都具有巨大的吸引力。他表示加強貿易將鼓勵資金有效流動，基礎設施將增加經濟增長方式，各國都可以從中獲益。