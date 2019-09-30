特朗普祝賀中國國慶 稱美國正贏得與中國的競爭

9月30日8時31分，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交媒體推特（Twitter）發文，對中國即將迎來建國70周年國慶發出祝賀，但他在推文中稱美國正在贏得與中國的競爭，並批中國不應該破壞協議。

特朗普自執政以來，在經貿、台灣與南海等多個問題上對中國採取強硬立場，一度引發外界對美中爆發「新冷戰」的擔憂。（AP）

特朗普在推文中首先援引中國問題專家與作家沃德（Johnathan Ward）的話稱，「多年後，美國終於意識到北京的計劃和野心，（中國）要超越我們，成為21世紀主導性的經濟和軍事超級大國。現在的情況是，美國終於做出了回應（感謝特朗普總統）。這正在貿易中發生，並正在軍事競爭中初見端倪。」

特朗普在推文中稱，「我們正在獲勝，我們將會取得勝利。他們不應該破壞我們和他們之間的協議。中國生日快樂！」

據英國路透社9月24日報道，美國總統特朗普9月24日在聯合國大會發表演講時，對中國的貿易行為進行了嚴厲的譴責，稱他不會在美中貿易談判中接受一個「糟糕的協議」。

特朗普說，北京沒有遵守2001年中國加入世界貿易組織時所做出的承諾，並從事「掠奪性的」活動，使美國和其他國家喪失了數百萬的就業機會。