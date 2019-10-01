英國反對派擬迫使約翰遜本周向歐盟提出押後脫歐

距離英國脫歐期限尚餘一個月。英國《電訊報》報道，反對派領袖9月30日於工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）的辦公室會面，計劃迫使首相約翰遜（Boris Johnson）最早於本周末向歐盟提出押後脫歐。

郝爾彬與自由民主黨（Liberal Democrats）黨魁斯温森（Jo Swinson）和蘇格蘭民族黨（SNP）下議院領袖柏家輝（Ian Blackford），以及威爾斯民族黨（Plaid Cymru）、綠黨（Greens）和改變英國獨立小組（Independent Group for Change）的代表會面。

留歐派陣營認為，如果約翰遜違反法律並拒絕向歐盟提出延遲脫歐，10月19日的現有死線未能讓反對派有足夠時間提出法律挑戰。自由民主黨希望將死線提前兩周至10月5日。

反對派首先要獲得逸議會的控制權，並提出法案修訂《彭浩禮法案》（Benn Act）。即使最終未能如願，亦勢必擾亂保守黨大會，導致議員要趕回西敏（Westminster）投票。

柏家輝表示，蘇格蘭民族黨支持自由民主黨的計劃，認為會獲得議員的大多數支持。他指出，蘇格蘭民族黨會支持任何能夠阻止約翰遜違反《彭浩禮法案》的方法。