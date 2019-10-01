美參院領袖喊話特朗普：農民太難了 儘快簽貿易協議吧

在中美即將開始新一輪談判之際，美國參議院多數黨領袖麥康奈爾9月30日喊話美國總統特朗普，美國農民太難了，儘快達成中美貿易協議吧。

9月26日，中國商務部證實中國企業正在大量購買美國大豆和豬肉。（VCG）

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）9月30日報道，麥康奈爾（Mitch McConnell）稱，美國農民在貿易摩擦中處境「十分艱難」，希望美中能夠儘快達成貿易協議，因為「美國農村確實需要」。

「我肯定希望能儘快達成某種解決方案，」這位肯塔基州的國會共和黨人麥康奈爾在接受CNBC採訪時表示，「這（貿易摩擦）對美國農業來說非常艱難。我希望總統能得到一個好的結果。」

除了貿易摩擦問題亟待解決之外，麥康奈爾還提到，如果國會通過取代《北美自由貿易協定》的法案，美國農業地區也將受益。「對美國農業來說，與加拿大和墨西哥達成新的、經過改進的協議是一件大事。」

值得一提的是，路透社9月30日引述消息人士稱，中國再購買60萬噸美國大豆，以釋出善意。這批美國大豆的買家，包括中國民間及國有企業，將於10月至2020年1月期間付運。受消息刺激，美國大豆在芝加哥期貨交易所的價格上升大約1.5%。

中國是美國農產品的主要買家，在特朗普（Donald Trump）挑起中美貿易摩擦後，美國農民受到沉重打擊。美國2017年向中國出口了大約195億美元的農產品，但受中美貿易摩擦的影響，這一數字在2018年降至91億美元。

更為重要的是，美國中西部農業州是特朗普的主要票倉，特朗普一直以來也承受着巨大壓力，尤其是農業州票倉是否穩定。

為了減輕美國農民受到的影響，特朗普政府已分兩輪向農民提供280億美元的補助。不過，美國農民對特朗普補貼的「好意」並不買賬，認為這就是一個緊急止血的「創可貼」。

最新消息顯示，中國商務部副部長王受文9月29日宣布，國慶節（10月1日）後的一週，中國副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，將率團赴華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商。