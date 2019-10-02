朝鮮疑試射潛射導彈　或不滿韓國公開F-35戰機

朝鮮10月2日發射飛行物，韓國初步認為朝鮮發射的很有可能是潛射彈道導彈。對於今次試射，有分析認為與韓國公開F-35戰機有關。

韓國在10月1日公開F-35A隱形戰機，因而被指惹來朝鮮不滿，並以試射導彈回應。（Reuters）

韓國聯合參謀本部（JCS）的資料顯示，朝鮮在當地時間清晨從江原道元山北部一帶向東部海域發射飛行物，其最高飛行高度達910公里，飛行大約450公里。日本內閣官房長官菅義偉指，該飛行物跌落島根縣對開的專屬經濟區內。

韓國青瓦台的聲明指，國家安全委員會（NSC）認為朝鮮所發射的很大機會是潛射彈道導彈（SLBM），聯合參謀本部初步判斷為「北極星」系列彈道導彈。

朝鮮相隔近一個月再次試射導彈，韓聯社引述分析指，韓國總統文在寅1日出席國軍日紀念儀式時，檢閲F-35A隱形戰機等戰略武器，而引起朝鮮不滿，因此平壤方面以試射導彈抗議。

另外亦有觀測認為，朝鮮上次試射「橫貫內陸」的超大型火箭炮時，其中一枚可能試射失敗，當時領袖金正恩曾表示會進行連發試射，所以不排除再試射同款武器。

這次試射正值朝鮮宣布與美國於5日舉行無核化工作級別談判前夕，有分析指平壤方面可能藉此表明持續發展常規武器以消除安全顧慮的意志，並藉此達到將安全保障問題納入美朝談判議題的目的。朝鮮在9月10日同樣地在表明願意與美國對話後不久進行試射。