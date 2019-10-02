伊拉克民眾反政府示威演變成流血衝突　最少2人喪生

伊拉克民眾10月1日在首都巴格達等地舉行反政府示威，抗議政府改善民生不力，以及辭退一名高級將領等。結果演變成流血衝突，當局以武力清場，導致最少2人死亡，超過200人受傷。

巴格達有超過1000名民眾響應網上號召，當中不少是年輕人，遊行至市中心的解放廣場，他們不滿政府沒法提供電力、食水、醫療和就業等民生基本需要，因此要求政府下台。另外不少示威者手持獲民眾支持的反恐部門前首長薩阿迪（Abdul-Wahab al-Saadi）的海報，他早前被總理邁赫迪（Adel Abdul Mahdi）辭退，事件在當地引起極大迴響。

部分示威者嘗試遊行到一河之隔、政府機構及外國使館林立的綠區，但被警方以催淚彈及橡膠子彈等驅散，有示威者向保安部隊擲石還擊。美聯社報道，多名年輕示威者受傷被抬離現場。當地醫院人士透露，有一名示威者死亡及多人受傷，他們不少是受槍傷或吸入催淚氣體而感到不適。

而在南部地市巴士拉（Basra）和納西里耶（Nasiriyah）同日亦發生類似事件，其中在納西里耶的衝突中，一共造成1死20傷。

伊拉克內政部和衛生部其後發表聯合聲明，稱對示威演變成暴力事件感到遺憾，他們指部分示威人士挑起暴力，呼籲各方保持克制和冷靜。當地國營電視台報道，邁赫迪在示威後下令政府為大學畢業生提供就業機會。