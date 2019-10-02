羅斯稱特朗普只要全面協議　並警告中國貿易戰或繼續升級

中美於10月第二週在華盛頓舉行新一輪貿易談判，在談判前夕，美國方面再次釋放信號稱，只要全面協議。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）10月1日在接受Fox新聞採訪時說，更多的關税將於10月15日以及12月生效。

他還談到了有關將中國公司從美國摘牌以及減少美國對華投資的傳聞。羅斯說，這表明，貿易戰有可能會繼續升級，而不是降温。

羅斯也對中國購買更多的美國農產品高興，他說：「他們購買更多的美國農產品，尤其是豬肉，我們感到高興。」

他也說：「眾所周知，由於豬瘟，中國大約一半的豬都被殺了。我們不知道這是不是他們放寬貿易的原因。但是無論是什麼原因。我們都很高興。」

但是羅斯也強調：「如果我們只是想要賣更多的產品給他們（中國），我們兩年半之前就可以達成一份協議了。總統特朗普（Donald Trump）希望達成一項完整的貿易協議，以解決結構問題，包括強迫技術轉移、補貼國企、侵犯知識產權，以及要求平等市場準入等。倘若中美貿易協議並無解決這些問題，便不是一個令人滿意的協議。

羅斯的這番表態正值中美雙方確定將於下週舉行新一輪貿易談判之際。中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文9月29日表示，中國國慶節後的一週，中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，將率團赴華盛頓舉行第13輪中美經貿高級別磋商。美財長姆努欽（Steven Mnuchin）9月23日也透露，劉鶴將在10月份的第二週訪美。

對於這次談判，外界十分關注，兩國能否簽署協議，結束長達一年多的貿易戰是全球關注的焦點。很多媒體猜測中美有可能達成一份部分協議，兩國各取所需，內容包括中國購買農產品，美國方面放鬆對華為的出口限制，並可能進一步推遲提高關税。

但是，特朗普9月20日表示，他並不認為自己在2020年總統選舉前需要和中國達成一個貿易協議。

特朗普還表示，他不願意和北京簽一份不完全的協議，一改此前有關可以考慮接受「臨時協議」的說法。他說：「我們尋求達成一個全面協議。我們不尋求部分協議。」他還說：「中國開始購買我們的農產品，如果你上週注意了，事實上，那是非常大的購買量。但是這不是我追求的，我們追求的是一份大的協議。」

特朗普9月24日在聯合國大會上發表演講話時也說，他不會要一份糟糕的協議。

此外，在中美談判即將舉行之際，美國媒體又爆料稱，特朗普政府正考慮將中國公司從美國摘牌，並限制政府養老金投資中國市場。這被認為是進一步施壓中國的又一策略。

《紐約時報》9月27日報道稱，最近幾周，白宮對封殺中國公司越來越感興趣，一些政府官員稱這是一項首要任務。官員們表示，在與中國的雙邊談判中，這個話題還不是一個問題，把它加入談判可能會導致談判再次破裂。

哈德遜研究所（Hudson Institute）中國問題學者白邦瑞（Michael Pillsbury）表示，這是加大施壓的又一步。