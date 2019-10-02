【新聞教室】約翰遜「四年雙邊界」脱歐新方案　歐盟會同意嗎？

英國脱歐在即，首相約翰遜被指會在這星期內向歐盟提出新的具體脱歐方案，英國《電訊報》報道指有關的協議重點部分已獲歐盟知悉，《衛報》報道指北愛爾蘭民主統一黨（Democratic Unionist Party，DUP）已同意該計劃，但歐盟內其他國家可能會認為該計劃違反愛爾蘭與北愛爾蘭簽訂的《貝爾法斯特協議》。

一條公路上寫着反對脱歐，反對硬邊界的海報。（Getty Images）

什麼是「四年雙邊界」計劃？

在新「四年雙邊界」的計劃中，英國將在脱歐過渡期2021年屆滿後，容許北愛爾蘭大體留在歐盟單一市場。到了2025年，北愛議會將決定未來是否繼續留守歐盟的法規，或回歸英國法則。

計劃中亦要雙方將會設置為期四年的雙邊界，包括在愛爾蘭海上的一條英國與北愛爾蘭之間的邊界，及一條在北愛和愛爾蘭之間設置的邊界。

而海關早前傳出會設置在距離邊界8至10公里的報關中心，約翰遜已否認相關計劃。但約翰遜在接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，邊界最終仍需設置海關，但只是「降到最低程度，非侵入性，不必建設新的基礎設施。」

英媒：歐盟其他國家或反對

英國《衛報》報道，北愛民主統一黨（DUP）已同意該計劃，但愛爾蘭批評計劃未提供與歐盟達成協議的基礎，難以贊成。同時由於計劃涉及海關檢查，歐盟其他國家可能會認為計劃違反愛爾蘭與北愛爾蘭簽的《貝爾法斯特協議》（Good Friday Agreement）。

《電訊報》報道指約翰遜預料會在10月2日稍後就提案發表演說，並稱這會是「公平合理的妥協」。