朱克伯格憂美民主黨沃倫當選總統　科企或遭分拆

科網巨企Facbook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）7月份在內部會議的講話錄音曝光，其中提到美國民主黨總統參選人沃倫（Elizabeth Warren）一旦當選，Facebook或會遭瓦解，強調公司會全力抵抗。

美國科技新聞網站《The Verge》公布兩段Facebook內部會議錄音，朱克伯格向員工表示：「如果她（沃倫）當選總統，我敢打賭我們將會面臨法律挑戰，而且會勝出。但這會對我們造成麻煩嗎？是的。我指的是，我不想對我們的政府發起重大的訴訟。」

朱克伯格在錄音中又提到，將科網巨企分拆更有可能令干預大選的情況出現，原因是這些公司現時不能協調和合作。

朱克伯格內部錄音：沃倫曾聲言一旦當選，將會要求拆細亞馬遜公司（Amazon）、Google及Facebook，以反對壟斷及鼓勵科技界競爭。（Reuters）

沃倫在Twitter回應指：「真正的麻煩是，如果我們不去修理這個腐敗的制度，這將容許像Facebook這種巨企繼續從事非法的非競爭行為，並踐踏消費者的私隱權益。」她指出，有超過85%的社交網絡流量都是在Facebook擁有或營運的網站內進行，批評公司幾乎沒有面臨競爭或問責。

沃倫曾聲言一旦當選，將會要求拆細亞馬遜公司（Amazon）、Google及Facebook，以反對壟斷及鼓勵科技界競爭。她特別提到，將會委任那些願意撤銷有關科企收購交易的監管人員，推翻Facebook收購通訊軟件WhatsApp及Instagram等的壟斷情況。

另外據彭博社9月底報道指，美國司法部計劃對Facebook展開反壟斷調查，美國聯邦貿易委員會（FTC）亦已開啟對Facebook的質詢。