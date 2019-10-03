朝鮮4人代表團抵北京轉赴瑞典　美朝談判地點疑是斯德哥爾摩

朝鮮和美國即將舉行工作層磋商，韓聯社10月3日指，朝方代表團當天上午飛抵北京機場，並在下午啟程前往瑞典，估計美朝談判舉行的場地，可能是瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）。

金明吉（左三）2007年曾到板門店參與六方會談（Getty Images）

朝方代表：對磋商懷有很大期待

韓聯社指，當天乘坐高麗航空抵達北京的朝鮮代表團共有4人，包括朝鮮巡迴大使金明吉、外務省前任美國局長權正根、美國研究所研究員鄭南赫（音譯），另有一位貌似新任對美國局長趙哲洙的人士也現身機場，但身份有待證實。朝鮮外務省第一副相崔善姬則沒有現身。

文章稱，代表團4人預訂了當天下午在北京飛往斯德哥爾摩的機票。金明吉在回答記者時稱，他此行是去參加朝美工作層磋商，他形容美方釋放了新的信號，他懷有很大期待，也對談判前景持樂觀態度。

料朝方代表7日飛回北京

崔善姬1日曾宣佈朝美雙方決定10月4日和5日分別舉行預備磋商和工作層磋商，但沒有透露談判地點，如今外界估計可能是瑞典首都斯德哥爾摩。朝方代表團將在朝美談判結束後，經由莫斯科在10月7日飛回北京再返朝鮮。

2019年1月，美國、韓國和朝鮮三方的代表同樣在斯德哥爾摩舉行圓桌會議，當時是為第二次舉行的美朝首腦峰會鋪路。