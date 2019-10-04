特朗普6月致電習近平　談及調查拜登和香港示威問題

美國總統特朗普（Donald Trump）的「通烏門」持續發酵，繼他要求烏克蘭政府調查前副總統拜登（Joe Biden）父子後，他在10月3日公開呼籲中國政府一同調查。有美國傳媒報道，特朗普早在6月已經向中國國家主席習近平提出有關要求，同時再以貿易談判與香港反修例示威風波掛鈎。

美國有線新聞網絡（CNN）3日引述兩名消息人士指，美中元首曾經在6月18日通電話，期間談及兩位2020年美國總統大選的潛在對手拜登和民主黨女參議員沃倫（Elizabeth Warren）及香港問題。

特朗普：談判有進展，就會對香港示威沉默

消息人士稱，特朗普在電話對話中向習近平表示，只要美中貿易談判取得進展，就會對香港的示威保持沉默。

白宮其後將該次對話內容存於高規格保安級別的電子系統，該系統正是用於儲存特朗普「通烏門」的對話內容。

特朗普被指早在6月與特朗普通電話時，談及拜登的政治前景，以及香港的反修例示威。（美聯社）

沃倫：特朗普出賣港人

CNN的報道曝光後，沃倫在Twitter留言回應，表示特朗普如何形容她都沒所謂，但對於任何總統私下出賣香港人一事則感到非常忿怒。她指白宮必須將該次對話的文字紀錄公開，並指美國需要一個捍衛大家價值的領袖。

特朗普同日表示考慮要求北京方面調查拜登父子，並稱他有意向更多國家的領袖介入，打擊拜登的參選機會。不過有中國外交官向CNN表示，北京方面無意捲入美國政治之中。報道又引述特朗普一名白宮外盟友消息，稱收到中國官員問到特朗普是否認真要求北京調查拜登時，對方以「展開貪污調查有利向特朗普爭取好感」回應。

Trump can say what he wants about me, but it's outrageous that any president would sell out the people of Hong Kong behind closed doors.



The public must see the transcript of Trump's call with Xi. And we need a leader who will stand up for our values. — Elizabeth Warren (@ewarren) 2019年10月3日

特朗普曾呼籲北京「人道」處理

白宮被問到特朗普與習近平的電話對話時，沒有否認提及拜登一事。發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）指，有效的外交其中一個重點是世界領袖與總統可以暢所欲言，因此這些對話內容須要保密。她補充，白宮不會就特朗普每個對話內容發表意見，強調所有對話都是恰當。

至於香港問題，反修例示威的風波持續近四個月，特朗普甚少公開評論港府處理示威的方式，即使他曾經在Twitter呼籲習近平以「人道」方式解決問題，但始終沒有為事件發表措詞強硬的言論。