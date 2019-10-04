特朗普6月致電習近平　談及調查拜登和香港示威問題

美國總統特朗普（Donald Trump）的「通烏門」持續發酵，繼他要求烏克蘭政府調查前副總統拜登（Joe Biden）父子後，他在10月3日公開呼籲中國政府一同調查。有美國傳媒報道，特朗普早在6月已經向中國國家主席習近平提出有關要求，同時再以貿易談判與香港反修例示威風波掛鈎。
美國有線新聞網絡（CNN）3日引述兩名消息人士指，美中元首曾經在6月18日通電話，期間談及兩位2020年美國總統大選的潛在對手拜登和民主黨女參議員沃倫（Elizabeth Warren）及香港問題。
特朗普：談判有進展，就會對香港示威沉默
消息人士稱，特朗普在電話對話中向習近平表示，只要美中貿易談判取得進展，就會對香港的示威保持沉默。
白宮其後將該次對話內容存於高規格保安級別的電子系統，該系統正是用於儲存特朗普「通烏門」的對話內容。
特朗普被指早在6月與特朗普通電話時，談及拜登的政治前景，以及香港的反修例示威。（美聯社）
沃倫：特朗普出賣港人
CNN的報道曝光後，沃倫在Twitter留言回應，表示特朗普如何形容她都沒所謂，但對於任何總統私下出賣香港人一事則感到非常忿怒。她指白宮必須將該次對話的文字紀錄公開，並指美國需要一個捍衛大家價值的領袖。
特朗普同日表示考慮要求北京方面調查拜登父子，並稱他有意向更多國家的領袖介入，打擊拜登的參選機會。不過有中國外交官向CNN表示，北京方面無意捲入美國政治之中。報道又引述特朗普一名白宮外盟友消息，稱收到中國官員問到特朗普是否認真要求北京調查拜登時，對方以「展開貪污調查有利向特朗普爭取好感」回應。
Trump can say what he wants about me, but it's outrageous that any president would sell out the people of Hong Kong behind closed doors.— Elizabeth Warren (@ewarren) 2019年10月3日
The public must see the transcript of Trump's call with Xi. And we need a leader who will stand up for our values.
特朗普曾呼籲北京「人道」處理
白宮被問到特朗普與習近平的電話對話時，沒有否認提及拜登一事。發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）指，有效的外交其中一個重點是世界領袖與總統可以暢所欲言，因此這些對話內容須要保密。她補充，白宮不會就特朗普每個對話內容發表意見，強調所有對話都是恰當。
至於香港問題，反修例示威的風波持續近四個月，特朗普甚少公開評論港府處理示威的方式，即使他曾經在Twitter呼籲習近平以「人道」方式解決問題，但始終沒有為事件發表措詞強硬的言論。