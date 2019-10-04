是否將中國公司從美國股市摘牌 特朗普首次回應

美國媒體此前爆料稱，美國政府正考慮將中國公司從美國股市摘牌。美國總統特朗普10月3日首次回應了相關消息。

美國總統特朗普（Donald Trump）10月3日在白宮被記者問到是否會限制美國對華投資以及將中國公司從美國股市摘牌。

對此，特朗普特朗普回應說：「我們在考慮很多不同的事情。中國代表下週會過來。我們將他們會晤。我們拭目以待。但是我們做得非常好。」

針對中美談判，特朗普還說，美國有很多選項。「如果他們不做我們想要的，我們有巨大的力量。」

據悉，中美兩國代表將於10月10日起在華盛頓舉行第13輪貿易談判。在中美談判前夕，美國彭博社援引消息人士的話報道，特朗普政府正在考慮把中國公司從美國證券交易所除名的可能性。此外，白宮還在考慮限制美國對中國進行證券投資的可能性。

《紐約時報》9月27日報道稱，最近幾周，白宮對封殺中國公司越來越感興趣，一些政府官員稱這是一項首要任務。官員們表示，在與中國的雙邊談判中，這個話題還不是一個問題，把它加入談判可能會導致談判再次破裂。

哈德遜研究所（Hudson Institute）中國問題學者白邦瑞（Michael Pillsbury）表示，這是加大施壓的又一步。

彭博社9月28日報道稱，推動這個行動的主要是特朗普更加鷹派的顧問，就像白宮裏的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）以及白宮外面的顧問班農（Steve Bannon）。

英國路透社9月28日也報道稱，一位消息人士說，雖然摘牌的說法可能是本次談判之前的策略，但主要目的是為了抵制中國技術公司的軍民融合，和未來造就主導行業的中國製造2025工業發展計劃，以及新疆日益發展的監視狀態。

美國對衝基金教父、世界頭號對衝基金橋水基金的創始人達里奧（Ray Dalio）10月1日在接受美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站採訪時說，白宮考慮阻止美國對華投資讓他不禁猜測，美國正在籌劃更大的動作。

針對相關報道，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）10月1日在接受Fox新聞採訪時說，這表明，貿易戰有可能會繼續升級，而不是降温。

但是納瓦羅9月30日在接受CNBC採訪時說，那條最初由彭博社刊登的新聞寫得不夠嚴肅。他說：「其中超過一半都是非常不準確的，簡直就是假的。」

美國財政部發言人也否認了這條消息，她說：「行政當局目前沒有計劃禁止中國企業在美國股市上市。