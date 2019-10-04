美英澳促Facebook為通訊應用程留「後門」

多家媒體10月4日報道，美國、英國及澳洲官員聯名致函Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格，要求對方暫停旗下即時通訊程式點對點加密計劃。

消息由美網媒BuzzFeed News率先報道，而包括英國《衛報》及美國《紐約時報》獲得該信件副本，內容是美國司法部長巴爾（William Barr）偕署理國土安全部長麥卡利南（Kevin McAleenan）、英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）及澳洲內政部長達頓（Peter Dutton），發信要求Facebook在未確保使用安全程度不會減低，以及未包括「為保護我們的公民而存在的、合法取得通訊內容的方法」的情況下，不要推進對它旗下通訊服務推行點對點加密計劃。

有關信件會在10月4日發出，信中認為必須在私隱與公眾安全之間取得平衡。報道指出，他們希望Facebook在計劃中設置「後門」，以便執法人員無法追蹤涉及孌童、恐怖主義或干預選舉的不法活動。

Facebook在10月3日發聲明指出，強烈反對政府企圖要他們為執法人員這麼做。

英美會在同日宣布數據分享協議，協議將允許執法機構，在無需先經過政府的情況下，直接從對方的科技公司得到某些數據。該協議旨在調查與恐怖主義及孌童等的嚴重罪行。