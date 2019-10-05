白宮高官：中美心態都有所軟化 10月談判可能會有驚喜

中美貿易戰已經持續了一年多，兩國代表即將於10月份在華盛頓舉行新一輪談判，白宮高官庫德洛提前放出積極信號，稱談判或有驚喜。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）10月4日在接受彭博社採訪時表示，下週在美國華盛頓舉行的中美貿易磋商可能會帶來「驚喜」。

庫德洛說：「磋商可能會帶來正面的驚喜。」「我不是在預言，我只是說不排除這一可能。可能會有一些正面的驚喜。」

他表示，在下週的貿易談判中，中國向美國企業開放金融服務市場的議題有望取得進展，並補充說，在此輪談判開始前，美國團隊抱持「開放態度」。

庫德洛對彭博社表示:「一切都擺在桌面上了，我們希望回到5月時的狀態，那時我們（離達成協議）要近得多。」

他表示，特朗普的貿易團隊希望重新討論一份之前已基本達成一致的協議文本，美方指中國在5月推翻了該文本，導致談判破裂。當時的文本包括一項美財長姆努欽（Steven Mnuchin）談成的協議，該協議涉及取消外資在華金融服務公司的持股上限。

庫德洛還透露，中美貿易磋商代表將在星期一（10月7日）和星期二（10月8日）會談，牽頭人將在星期四（10月10日）和星期五（10月11日）會談。

庫德洛隨後在接受Fox新聞採訪時也說：「我不是在告訴你新聞。我只是說，今年春天我們取得了一些非常好的進展，比如金融服務業開放，這種勢頭可能會延續，我是說『可能』，且總統必須簽字同意，但不排除有好消息的可能性。」

庫德洛拒絕對此輪談判做出任何預測，但他表示，在過去一個月裏，「雙方的心態都有所軟化」，美國推遲上調部分對華關税，中國也小規模採購了一些美國農產品。

庫德洛還說，特朗普總統想要一份協議，但是這份協議必須是一份好的協議，覆蓋所有議題，包括知識產權偷竊、強迫技術轉讓以及關税。

與此同時，美國總統特朗普（Donald Trump）10月4日當天也在白宮說，他的政府有「很大機會」與中國達成貿易協議。但特朗普也表示，協議必須對美國有利，否則他不會籤。