【伊拉克宵禁】民眾「口袋剩1蚊」窮到上街　示威無大台政府頭痛

伊拉克連日爆發大規模示威，政府的處理手法受盡爭議：多個城市宵禁、封鎖上網、警察用實彈對付示威者，至今造成數十人死亡、數千人受傷。當地民眾生活艱苦，基建差、貪污問題嚴重，都是爆發示威的主要原因，政府急急承諾提供更多工作機會、改善貧富懸殊應對，但民眾是否就收貨？這場示威的特點是「無大台」，沒有政黨參與、只透過社交媒體發動，政府更難控制形勢。

伊拉克示威：警方施放催淚彈驅散民眾（美聯社）

多個城市宵禁 上網服務中斷

這場大型反政府示威自10月1日起在伊拉克多個城市爆發，一發不可收拾。在首都巴格達及其他多個地區，政府自10月3日起實施宵禁，禁止人們上街或車輛行駛，但民眾繼續抗議，警方與示威民眾爆發衝突，出動實彈、水炮、催淚彈等對付示威者，有當地人權組織估計，連日示威造成73人死亡，包括示威者與警員。

伊拉克示威：即使在宵禁期間，巴格達仍有大批民眾上街（路透社）

另一邊廂，政府又封鎖民眾上網，意圖禁止人們通訊或上傳示威片段，連串舉動引發爭議，至10月5日，政府宣布撤銷首都巴格達的宵禁令，但半島電視台指，目前未顯示其他地區解禁。

有義工向示威者分發食物（美聯社）

+ 2

為何走到這一步？ 民眾：一無所有

極端組織ISIS敗走、國際放寬制裁，使伊拉克近年能夠和平與自由地做生意，且依靠賣石油獲利不少，但是民眾生活並未大幅改善，即使在戰爭後，當地基建依然落後、貪污問題嚴重，加上失業率高，令人民深感不滿。

一名22歲的年輕示威者向媒體指，他大學畢業但失業，憤怒指自己一無所有，口袋只剩下約1港元，他準備繼續示威，直至政府倒台。

我已經一無所有，只有口袋剩下約0.2美元（1.5港元），但那些政府官員卻有數以百萬計的金錢。 一名伊拉克失業年輕人

圖為10月4日，示威者在巴格達聚集。（路透社）

示威「無大台」 總理難應對

為了回應訴求，該國總理邁赫迪（Adil Abdul-Mahdi）承諾大幅改革，要為人民提供工作機會及更好的社會服務，如供電、醫療等。他又指要改善貧富不均的問題。

但外界質疑是否能夠平息這次示威，路透社分析指，這次示威不是由政黨發起，透過社交網站發動，沒有派系，突如其來的示威，也讓警察措手不及。另一邊廂，由於示威無領袖、「無大台」，令政府要談判也有困難，無論是政黨或政府，也感到更難控制現時的局面。