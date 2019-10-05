土耳其鑽探船駛入塞浦路斯水域　希臘向美投訴

土耳其與島國塞浦路斯在地中海東部的油氣資源爭議升級。土耳其能源部長登梅茲10月5日表示，該國一艘鑽探船即將在塞浦路斯西南面水域油氣勘探。塞浦路斯及希臘政府予以批評。

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土耳其政府3日宣布已派遣鑽探船「亞武澤爾」號（Yavuz）至塞浦路斯南部水域，7日將開始工作。登梅茲（Fatih Donmez）在社交網站表示它已駛至塞浦路斯50海浬外海域，期望鑽探船完成準備工作後，便可以展開勘探工作。

安卡拉政府一直聲稱有關海域屬於土方大陸架範圍內，惟塞浦路斯政府現時已向擁有該處的意大利和法國公司取得勘探權。當局發表聲明，批評土耳其的做法是挑釁和侵略行為，將地區穩定與安全置於險境，強調不會向威脅和欺凌手段屈服，將以法律和外交層面加強反擊。

蓬佩奧：已向土耳其表明不接受非法鑽探

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）與到訪的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面期間，批評土耳其的舉動公然侵犯塞浦路斯的主權。他指出，美國在東地中海區域擁有特殊利益，塞浦路斯只是尋求實行國際法。他期望美國的積極貢獻，將能夠該地區創造一個更具建設性和豐盛的合作氣氛。

蓬佩奧當時沒有正面回應，僅表示非常有信心，雙方合作能確保希臘成為穩定該地區的支柱。他其後在與希臘外長的記者會上則表示，國際水域的活動受到一系列規則限制，美國已向土耳其表明非法鑽探不可接受，強調將繼續採取外交行動，確保國際法管轄的區域展開合法活動。

塞浦路斯國內兩大民族分別為希臘裔和土耳其裔，該國1974年有希臘軍人發動政變，其後國家南部由希臘人統治，北部則由土耳其人把持。目前國際社會普遍承認由希臘人領導的塞浦路斯政府，僅土耳其承認北部的政治實體。

至於塞浦路斯和土耳其在東地中海的能源爭議持續多年，至近年有升温跡象，後者更在塞浦路斯東西兩面各開採一個油田，導致歐盟強烈不滿以及制裁。