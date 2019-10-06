蓬佩奧訪歐　籲謹慎考慮中國投資

美國國務卿蓬佩奧10月5日到訪希臘，大批民眾在首都雅典示威，不滿希臘與美國簽署《共同防禦合作協定》的修正版本，結果爆發警民衝突。

示威者在國會外的憲法廣場（Syntagma Square）集會抗議，之後遊行至美國大使館，他們焚燒美國國旗及北約旗幟，並高叫口號反對美國、北約及蓬佩奧（Mike Pompeo）。期間有示威者向杜魯門的雕像潑油漆，警方遂向他們發射催淚彈，部分示威者則攻擊警方。

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蓬佩奧表示，希臘可以成為穩定區內和平的支柱。雙方政府消息稱，蓬佩奧此行旨在強調對北約盟友的支持，以及加強與盟友的合作，並簽署《共同防禦合作協定》的修正版本。

他4日到訪黑山和北馬其頓時，促請巴爾幹半島國家在考慮接納中國資金投資敏感技術領域及大型基建項目時，必須謹慎評估所帶來的風險。

蓬佩奧訪歐期間，土耳其在有爭議水域開採能源的問題也成為議題之一。土耳其能源部長登梅茲10月5日表示，該國一艘鑽探船即將在塞浦路斯西南面水域油氣勘探。塞浦路斯及希臘政府予以批評。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）與蓬佩奧會面期間批評土耳其的舉動公然侵犯塞浦路斯的主權。蓬佩奧其後在與希臘外長舉行記者會時表示，國際水域的活動受到一系列規則限制，美國已向土耳其表明非法鑽探不可接受，強調將繼續採取外交行動，確保國際法管轄的區域展開合法活動。