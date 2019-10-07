【新聞教室】吹哨舉報企業政府　美國的告密文化

特朗普「通烏門」事件再多一名告密者，事件將持續發酵。英語中告密者被稱為「吹哨者」（Whistle Blowers），有如在發現犯罪行為吹哨，吸引民眾注意。在美國吹哨的行為頗為普遍，亦成為維護社會公正的一個重要作用。

告密者往往會成為被報復對象，因此各國都會成立法案保護告密者。（Getty Images）

告密可以在政府或是企業內部發生，如揭露內部腐敗、違反法律、或對國家安全構成危害的行為。告密者把事件公開並吸引公眾注意，以達到糾正目標。世界多個國家都有設立保護告密者的法律，保護他們不受報復。

國家安全不受保障

在美國第一個保護告密者的法律在1778年訂立，至今多次修改增加，至最近2012年通過的告密者保護加強法（Whistleblower Protection Enhancement Act）進一步加強對告密者的保護，隱藏他們的身分。

不過相關的保護並不包括國家安全，如著名的前中央情報局（CIA）人員斯諾登，就因揭露稜鏡計劃而遭國家通緝。稜鏡計劃的揭露對美國政府無疑是一次極大羞辱，但也因監聽計劃暴露，終結了美國政府以保護國家安全為由收集境內外訊息，亦喚醒民眾對保護私隱的意識。

同類事件還包括著名的五角大樓文件及水門事件，告密者帶來翻天覆地的衝擊，但也從此限制了美國為政者為求達到政治目的，無止境地濫權不擇手段。

特朗普的通烏門事件也是類似的行為，特朗普若被證明有意透過向烏克蘭總統施壓，以達到打倒民主黨對手勝選的政治目的，那明顯是濫權。

儘使特朗普以「間諜」或「叛國」斥責告密行為，但告密者帶來美國社會的監察作用，成功為國家朝向更好的方向邁進。