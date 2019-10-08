英媒稱中美本輪談判前景不妙：壞消息不斷　氣氛驟緊

特朗普日前表示拒絕美中達成不完整的協議，美方將28家中國實體列入黑名單，英國路透社10月7日對此評論稱，中美分歧不斷加深，本輪談判取得進展的希望渺茫。

外界對兩個多月後重啟的中美本輪談判充滿期待，但雙方分歧未見明顯縮小。（新華社）

中美新一輪高級別貿易談判將於本星期重啟，英國路透社10月7日對此報道稱，中美此輪談判取得進展的希望渺茫，美國總統特朗普（Donald Trump）日前表示美中不太可能很快達成協議，此外，華盛頓因北京對新疆穆斯林的政策宣布將28家中國機構與企業列入黑名單。

被列入所謂「實體清單」的機構與企業包括新疆維吾爾自治區人民政府公安局、19家附屬政府機構與8家商業企業。

路透社評論稱，美國商務部此舉將進一步加深華盛頓與北京在貿易談判中的分歧。

美國總統特朗普10月4日在白宮向記者談及即將重啟的美中高級別貿易談判時說，他想同中國達成一份貿易協議，但是前提是協議必須對美國有利，他對一份局部協議是不滿的。

特朗普還說：「我們正在談判一份非常艱難的協議。如果這份不協議不是100%完整的，那麼我們不會簽署。」

白宮官員7日正式宣布，第13輪中美經貿高級別磋商將於10月10日開始，中國國務院副總理劉鶴、美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與財政部長姆努欽（Secretary Steven Mnuchin）將出席本輪談判。

北京隨後證實了這個消息。據中國官媒新華社北京時間10月8日報道，應美方邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將率團訪問華盛頓，於10月10日至11日同美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽舉行新一輪中美經貿高級別磋商。

中方代表團主要成員包括商務部部長鍾山與中國人民銀行行長易綱等。