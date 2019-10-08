中美談判加入新元素 彭博專家：華盛頓暴露什麼

中國副總理劉鶴帶團10月10日將赴華盛頓進行第13輪高級別經貿磋商，談判前中美各自放話，北京要求刪除華盛頓核心內容條款，美國則將28家中國實體加入出口黑名單。

中美對抗加入新元素

中美貿易談判時隔兩個月後重啟。劉鶴帶團赴華盛頓進行第13輪高級別經貿磋商，此輪磋商已定於10月10日舉行。BBC稱，雖然情節大致相仿，但談判節奏和外部環境已大不相同。談判節奏明顯慢了下來，從一週到兩週一次，變成兩三個月一次。

凱源資本董事總經理陸修泉（Brock Silvers）表示，中國在一些領域一向很靈活，比如增加農產品和能源進口，逐步降低貿易逆差，但是美國一直堅持中國要進行系統性、有約束力的改變，中國不會接受。於是中國選擇拖延，希望自己的經濟有所起色，或者美國經濟停滯，以增加談判籌碼。

經濟學人智庫（EIU）分析師馬志昂（Nick Marro）指出，關税之外，貿易戰還會以其他方式升級，包括在科技、金融和投資領域，甚至香港問題。「即便貿易談判團隊沒有計劃把彈劾和香港問題擺在談判桌上，這些議題依然會在談判桌上投下陰影。與貿易戰有關的事情發生得太多，以至於我們無法完全忽視。」

有美國學者認為，貿易戰進一步激化以及中國商品價格上漲將打擊美國總統特朗普（Donald Trump）的支持者，在下次總統選舉前將被迫向中國作出讓步。

美國政府部門不同調

美國10月8日以人權問題為由將28家中國企業列入黑名單，彭博首席經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）認為，此舉降低了達成貿易協議的可能性，原本提出達成部分協議的可能性現在看來更小。其中有三個方面值得注意。

首先，在10月10日中美談判代表準備恢復經貿磋商前做出此舉，說明美國政府的不同部門要麼沒有協調好，要麼不在乎對談判造成的影響。其次，美國以往試圖將人權問題與貿易協議掛鈎的歷史也令人沮喪。美國前總統克林頓（Bill Clinton）在上世紀90年代就嘗試過這一做法，不過在人權問題上並未取得多大進展。最終，中國成功加入了世界貿易組織。

第三，如今美國對中國的兩家王牌科技企業，華為和海康威視實施或威脅要實施制裁，更加堅定了中國認為美國要遏制其崛起的想法。

BBC稱，不論中美是有意還是無意套用美劇《權力的遊戲》，但貿易談判確實從一場大戲，變成一場連續劇，然後一直演到第三季，未來可能還有第四季。