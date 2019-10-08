【通烏門】美國務院阻止駐歐盟大使出席彈劾聽證會

美國眾議院3個委員會展開彈劾總統特朗普（Donald Trump）的聽證會，原定安排駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）於10月8日閉門作供，惟其代表律師發聲明指，國務院指示桑德蘭不要出席聽證會。

桑德蘭的代表律師盧斯金（Robert Luskin）在聲明中表示，桑德蘭同意在沒有傳票的情況下自願出席眾議院的聽證會，但身為美國駐歐盟大使及國務院僱員，他需要遵守國務院的指示。聲明中提到桑德蘭對不能如期作供感到極度失望，指他本來已從布魯塞爾返回華盛頓做準備。他重申只要獲得批准，便能在短時間內準備好作證。

特朗普其後在Twitter批評由民主黨領導的聽證會，稱「我想派桑德蘭大使這名良好和偉大的美國人作供，但不幸地他只可以在一個完全妥協的袋鼠法庭（kangaroo court，意旨被認為不公的法庭審判）前作供」，稱共和黨的權利被剝奪。特朗普又引用桑德蘭的帖文指，有報道曲解了自己意圖，強調不去作供背後沒有條件交換的情況。

....to see. Importantly, Ambassador Sondland』s tweet, which few report, stated, 「I believe you are incorrect about President Trump』s intentions. The President has been crystal clear: no quid pro quo』s of any kind.」 That says it ALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年10月8日

桑德蘭被指與特朗普關係密切，也被認為是「通烏門」事件的關鍵人物。眾議院外交委員會、情報委員會及監督委員會本預備詢問他為何有份參與非歐盟成員國的烏克蘭事務。委員會上週發布有關「通烏門」的文字信息，顯示桑德蘭參與安排烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與特朗普的會面，並得知烏克蘭官員擔憂華府停止對該國4億美元的軍事援助。

國會眾議院民主黨人4日向白宮發出傳票，要求白宮提供與「通烏門」有關的文件。惟特朗普表明，政府不會與國會合作，並會正式拒絕民主黨發起的彈劾調查。特朗普被指7月25日與澤連斯基通話時，向對方施壓調查，要求對方調查前副總統拜登（Joe Biden）和兒子亨特（Hunter Biden）在當地的利益問題。