日產任命內田誠接任社長兼行政總裁

日產汽車10月8日宣布，任命專務執行董事內田誠出任社長兼行政總裁。營運總監則由共組企業聯盟的三菱汽車公司營運總監古普塔（Ashwani Gupta）擔任。

內田誠曾經是神學學生。投資者關注內田能否帶領日產振興業務，尤其是美國業務，並修補與雷諾的關係。（路透社）

提名委員會主席豐田正和、董事會主席木村康在橫濱市的總部召開記者會。木村表示，內田誠是促使今後日產前進的合適的領導者，並指希望在內田的領導下，為了業績儘早回升和重建新日產，全公司團結一致採取措施。

53歲的內田誠於2003年加入日產。路透社引述與內田共事多年的人士指，內田堅守職業道德，而且着重成本控制，形容他是「擁有日本人面孔的外國人」。

豐田指，日產最大的商業挑戰是要加速。他表示，內田提到，快速決策是日產的挑戰，為此內田希望盡可能下放權力，所以決定由內田出任行政總裁。雷諾（Renault）的相關消息人士透露，人選決定對聯盟來說是一個勝利，內田和古普塔均了解日產的業務，並準備好協助日產重建。

前社長兼行政總裁西川廣人因被控財務違反規定，9月16日辭職。公司的內部調查發現，自2005年出任日產董事的西川被指在2013年5月推遲股票增值權（SAR）的行使日，期間公司股價上升，令他賺多約4700萬日圓（約344萬港元）。他早前承認犯錯，強調自己當時並不知情，之後計劃退回多出的款項。