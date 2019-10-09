哈薩克斯坦總統被指下令調查中國一帶一路項目

哈薩克斯坦總統託卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）當地時間10月8日下令調查一些前政府高級官員，他們先前啟動了中國主導的一個價值15億美元的首都輕軌網絡建設項目，該項目與中國「一帶一路」政策有關。

英國路透社10月8日報道稱，儘管託卡耶夫沒有提及具體的人名，但他的這一命令可能是針對以哈薩克斯坦前總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）的先前和現在的圈子的成員。他的這一舉動挑戰了人們廣泛認為的他只是哈薩克斯坦第二號政治人物的看法。

報道認為，託卡耶夫對這個基礎設施建設項目的批評也可能傷及北京的「一帶一路」基礎設施建設倡議。而哈薩克斯坦首都努爾蘇丹的輕軌鐵路建設就是該倡議的一部分。

北京時間9月11日，哈薩克斯坦總統託卡耶夫（左）與中國國家主席習近平在北京舉行會晤。（AP）

哈薩克斯坦在2015年與多個中國公司和中國國有的開發銀行簽署了建設和融資協議建設。 這個長22公里的輕軌運輸項目建設項目原定於2017年投入使用，但發生延期，而且融資也出現問題，其一大部分現金（兩億多美元）被凍結在該國一家已經破產的銀行中。

路透社稱，託卡耶夫10月8日對努爾蘇丹市政府官員表示，這一項目就從一開始就不應當上馬。他說：「這是一個非常成問題的項目，從經濟上講是不可理解的，我不明白它當初怎麼就能上馬了。」由於投入巨大，撤出合同將有很重的罰款，哈薩克斯坦只能完成這一項目。但託卡耶夫說，那些當初力推這一項目的人必須要承擔責任。

該項輕軌項目於2011年在時任市長塔斯馬加姆別托夫（Imangali Tasmagambetov）的領導下啟動，但由於成本高昂而被擱置。下任市長扎克西別科夫（Adirbek Zhaksybekov）改變了主意，並監督了與中國公司的交易簽署。而扎克西別科夫繼任者伊謝克舍夫（Aset Isekeshev）監督了某些交易條款的修訂。

報道指出，這三人都是政治上的重量級人物，多年來，他們與託卡耶夫一起得到提拔，與納扎爾巴耶夫關係密切。

值得一提的是，託卡耶夫北京時間9月10日開啟上任後對中國的首訪，訪問持續三天，當時媒體報道稱哈薩克斯坦湧現反華遊行。《日經亞洲評論》報道稱，哈薩克斯坦多地9月2日爆發幾百人參加的遊行，「抗議哈中聯合項目」。俄羅斯《獨立報》報道，在集會上，活動人士聲稱，哈薩克斯坦官員與中國簽訂了不利於哈薩克斯坦的合同。

不過，俄羅斯國際文傳電訊社報道稱，託卡耶夫9月6日出席直屬總統的社會信任國家理事會首次會議時表示，傳播謠言操控民眾情緒的做法「是地緣政治的一部分，其目的是破壞人民團結和國家穩定」。